Diana Dumitrescu mai are puțin timp până va aduce pe lume primul ei copil, mai exact în luna septembrie. Chiar dacă s-a ”rotunjit” un pic, vedeta profită din plin de vară, fiind prezentă destul de des la malul mării, la Mamaia. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, vă prezintă cele mai noi imagini cu ”Prințesa telenovelelor”, care și-a scos burtica la plajă înainte să nască! (Citește și: Diana Dumitrescu și-a cumpărat mașină de 80.000 de euro și 2, 5 tone, cu banii primiți la nuntă)

Până acum, actrița s-a bucurat de o sarcină fără probleme, iar asta a ajutat-o foarte mult. A mers în vacanțele planificate, dar și pe litoralul românesc, unde și-a expus, mândră, burtica de gravidă. Dacă, de fiecare dată, Diana a ales costume de baie întregi, protejându-și burtica de razele soarelui, ei bine, acum a purtat un costum de baie din două piese. Se poate observa, de altfel, din imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, că burtica este mai puțin bronzată decât restul corpului.

Acompaniată de soțul ei, blondina a stat mereu sub umbrelă, respectând cu sfințenie sfaturile medicilor. “Deocamdată nu prea mai am voie să fac nimic. Mă aplec foarte greu, nu am voie să mă plimb. O să stau sub umbrelă. Am voie să beau apă, beau cafea dimineaţa, este un tabiet la care n-am putut să renunţ. Am mai băut două degete de vin la o cină, mi-a zis doctoriţa că e OK”, spunea Diana Dumitrescu recent. (Citește și: Diana Dumitrescu a aflat sexul copilului pe care îl poartă în pântece! “Voiam să țin asta pentru noi…” Actrița, mărturisiri, în premieră, despre sarcină)

A anunțat că este însărcinată după trei luni



În vârstă de 35 de ani, Diana Dumitrescu a dezvăluit, la începutul primăverii, că urmează să devină mămă pentru prima dată. Ea a publicat o fotografie în care își etala cu mândrie burtica de graviduță. Actrița a aflat marea veste în timp ce se afla într-un city-break. (Citește și: Cine a ajutat-o pe Diana Dumitrescu să scape de depresie: ”Am avut mare noroc cu…”)

“Sunt absolut în al nouălea cer! Sunt extrem extrem de fericită! Nu-mi vine să cred. Abia am trecut de primele trei luni, încă mă obişnuiesc, încă mă uit în oglindă. Ceva e acolo şi creşte. Am fost la ecograf, i-am auzit inimioara, e bine, aşteptăm în două-trei zile să vedem ce este. Eu îmi doresc un copil fie sănătos, iar el îşi doreşte un băiat, ca orice bărbat.

Am aşteptat 10 ani să rămân însărcinată. Părinţii sunt în culmea fericirii. Eu mai am o nepoţică, dar părinţii lui vor fi bunici pentru prima dată. Sunt mai agitată şi mai nervoasă, dar majoritatea zilelor mă odihnesc. Nu mănânc pentru doi, dar mănânc de toate. Deja am luat cinci kilograme”, a mărturisit Diana Dumitrescu, în urmă cu ceva timp.

Diana Dumitrescu se află la a două căsnicie

Diana Dumitrescu (n.: 30 septembrie 1983 în Constanța) a devenit soția lui Alin Boroi în cadrul unei ceremonii care a avut loc, în mare secret, anul trecut. Vestea că au făcut nunta a fost dată de actriță pe 16 septembrie 2018. În toamna lui 2017, frumoasa vedetă a povestit, în cadrul unui interviu, cum a fost cerută în căsătorie: “Am fost cerută în căsătorie în iarnă. A căzut în genunchi şi mi-a zis: vrei să fii soţia mea? Am zis Da. Am fost foarte surprinsă. S-a întâmplat în ajun de Crăciun, când ne dădeam cadourile”. (VEZI ȘI: CINE A AJUTAT-O PE DIANA DUMITRESCU SĂ SCAPE DE DEPRESIE: ”AM AVUT MARE NOROC CU…”)

Diana Dumitrescu se află la a doua căsătorie. În trecut, actrița, care este cunoscută publicului din țara noastră grație telenovelelor în care a jucat de-a lungul timpului, a fost căsătorită cu Ion Ducu.

