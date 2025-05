Prințul Harry e disperat! Regele Charles nu vrea să-i vorbească: ”Nu știu cât mai are de trăit”

Prințul Harry a făcut o serie de mărturisiri tulburătoare pentru presa străină. Acesta a vorbit deschis despre relația controversată pe care o are cu familia sa. Mai mult decât atât, soțul lui Meghan Markle a susținut că tatăl său nu vorbește cu el din motive de securitate. Astfel, nici măcar nu știe care este starea de sănătate actuală a Regelui Charles.

În anul 2023, Prințul Harry a lansat cartea ”Spare” (n.r. Rezervă), în care a spus povestea vieții sale, după moartea mamei lui, Prințesa Diana. Ducele de Sussex a scris peste 450 de pagini pline de mărturisiri și lecții de viață prin care a trecut. După aceste dezvăluiri, relația cu Familia Regală Britanică a devenit una tensionată.

În ultimii ani, Prințul Harry a avut o relație tensionată cu Familia Regală Britanică. Ducele de Sussex și soția sa și-au anunțat plecarea în America de Nord în ianuarie 2020, după sărbătorile de Crăciun. Cei doi au ieșit public și au dezvăluit că au căzut pradă unor valuri de abuzuri, minciuni și rasism.

Ulterior, la 3 ani distanță, Prințul Harry a lansat o carte care i-a afectat și mai multe legăturile cu Familia Regală. Acum, el își dorește o împăcare, mai ales ținând cont de probleme de sănătate ale tatălui său.

Regele Charles a fost diagnosticat anul trecut cu cancer, iar fiul său cel mic și-ar dori să afle detalii despre starea lui actuală. Totuși, Prințul Harry a mărturisit că nu poate lua legătura cu monarhul din cauza problemelor de securitate.

„Unii membri ai familiei mele nu mă vor ierta niciodată pentru că am scris o carte şi nu mă vor ierta niciodată pentru multe alte lucruri, dar mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea. Nu mai are rost să ne certăm, viaţa este preţioasă. Ar fi minunat să ajungem la o astfel de reconciliere. Dacă ei nu doresc acest lucru, este treaba lor. Nu ştiu cât timp mai are de trăit tatăl meu. El nu vorbeşte cu mine din cauza problemelor de securitate”, a declarat prințul Harry pentru BBC.