Prințul silicoanelor, decizie revoltătoare! După ce a mutilat mai multe paciente, doctorul Kasem vrea să profeseze din nou

Medicul estetician, Abu Bakr Kasem, supranumit printul silicoanelor, vrea sa puna mana din nou pe bisturiu si sa taie in carne vie. Asta dupa ce, in 2013, i-a fost interzis dreptul de a mai profesa pentru ca o pacienta a murit pe masa de operatie in urma unei operatii estetice. Ba mai mult, a fost dat in judecata si de mai multe vedete, acuzandu-l ca le-a mutilat pe viata iar acum este executat silit. Acum, printul silicoanelor a actionat in judecata Colegiul Medicilor din Romania prin care cere anularea deciziei prin care i se interzice dreptul de a mai profesa.

Au încercat să se transforme în dive dar vieţile lor au fost distruse după ce au călcat pragul cabinetului estetician. Tot mai multe vedete renunţă la accesorizările din plastic după ce s-au trezit cu grave probleme de sănătate. Oana Zăvoranu este printre ultimele paciente ale lui Kasem Abu Bakr care a renunţat la silicoane după ce a acuzat dureri.

În urmă cu 10 luni şi Beyonce de România s-a lăsat pe mâinile aceluiaşi medic ca să-şi pună silicoane gigant de 600 ml. Urmările au fost crunte. Un mamelon s-a infectat, s-a uscat şi pur şi simplu i-a căzut rămânând cu o gaură în sân. A fost la un pas de moarte după ce infecţia generată i s-a răspândit în tot corpul. Odată cu trecerea timpului problemele nu s-au rezolvat dar s-a hotărât să-l dea pe medic în judecată.

Pe parcurs au început să-mi apară ganglioni, noduli şi sânul drept este foarte lăsat. De atunci stau pe calmante, am fost la doctor, de atunci am inceput sa am dureri din ce in ce mai mari, am fost la un control si mi-a spus ca trebuie sa mi le scot. Nu am nicio sansa sa mai stau cu ele sau sa-mi mai pun altele. Am muschiul rupt. Sunt obligata sa mai raman cu implanturile pe care mi le-a pus medicul pentru ca am deschis un proces impotriva lui si o sa fie o expertiza medicala in cadrul procesului.

Sanul drept, acesta care nu a avut nicio problema, este foarte lăsat. Dedesubt se văd nişte denivelări. Mă doare cu tot cu braţ, cu axilă, acesta care nu mai are mamelon este foarte foarte tare şi mă doare pe dedesubt. Când se schimbă vremea am dureri groaznice, nu-mi trece cu nimic. Nu se ştie, pot să am şi cancer, pot să am orice acolo„, mărturisea Beyonce de România.

Explicaţia medicului estetician pentru starea mamelonului necrozat a fost pusă pe seama faptului că Beyonce a fumat, susţine aceasta. Va rămâne, însă, mutilată pe viaţă: „Sinceră să fiu, se poate lua din zona intimă, de jos, dar te strici acolo ca să pui sus. Şi nu mai vreau. Eu o să rămân fără sâni absolut deloc. Nu mai am sânii, am doar pielea şi nu mai vreau să mai construiesc„.

Nici cu posteriorul bombat artifical nu-i este prea bine. Implanturile se întorc pe dos: „Aş vrea să-mi fac şi la fese pentru că implantul din fesa stângă uneori se întoarce cu partea bombata spre interior şi cea plată spre exterior şi arată foarte urât. Se întoarce singur? Da, la anumite mişcări se întoarce„.

Trebuie să plătească cheltuieli de judecată pentru operațiile nereușite

După ce alte două paciente s-au plâns în presă de operaţiile nereuşite, Kasem le-a acţionat în judecată cerându-le daune de trei miliarde de lei vechi. A pierdut procesul, iar acum trebuie să le plătească cheltuieli de judecată şi să răspundă în celelalte procese penale pentru operaţiile nereuşite.

„Nu puteam sa respir, simteam o presiune pe piept. Primul lucru pe care l-am spus dlui doctor a fost sa-mi scoata silicoanele, nu mai puteam.La jumătate de an de la operație mi-a cazut sânul drept. Eu am rămas cu niște găuri practic în aureola mamară și în ultima fază a început să-mi injecteze acid hialuronic„, ne mărturisea una dintre victimele lui Kasem, Cristina Uzun.

„Din pacate, dupa aceea interventie, viata mea s-a transformat intr-un cosmar. I-am prezentat tot timpul situatia mea care se agrava iar dansul a fost foarte nepasator, m-a asigurat ca totul va fi bine, iar situatia se agrava pe zi ce trece. Am depus o plangere penala, am solicitat de la IML un certificat medico-legal„, ne declara și Emanuela Căprar.