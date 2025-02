Probleme după gratii pentru medicul care a anesteziat-o pe Monalisa Liuba! S-au luat măsuri imediat

Tragedia din Chișinău, în urma căreia influencerița Monalisa Liuba și-a pierdut viața la doar 35 de ani, continuă să zguduie opinia publică. Medicul care i-ar fi administrat anestezia ce i-a fost fatală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, însă problemele au apărut la scurt timp după ce a fost încarcerat.

Monalisa Liuba a murit înainte de a putea fi supusă unor intervenții chirurgicale, iar anchetatorii suspectează că administrarea defectuoasă a anesteziei ar fi cauzat decesul. Cazul este investigat în continuare, iar detalii grave ies la iveală pe măsură ce ancheta avansează.

Ecaterina Maniuc, medicul acuzat că i-ar fi administrat anestezia Monalisei, a fost plasată în arest la Penitenciarul Nr. 13 din Chișinău. La scurt timp, aceasta ar fi acuzat probleme de sănătate, fiind transportată de urgență la Institutul de Medicină Urgentă. După efectuarea investigațiilor medicale necesare, medicul a fost readus în penitenciar, unde își va continua detenția preventivă pentru următoarele 30 de zile, conform deciziei instanței.

Roman Babițchi, soțul Monalisei Liuba, a povestit detalii șocante despre momentele care au urmat tragediei. Potrivit acestuia, a aflat despre moartea soției imediat după ce a ajuns la clinica unde avea loc intervenția.

„La ora 13 trebuia să vin să o iau pe Liuba de la salon, nu știam unde se află. Am ajuns pe la ora 13.15, am pierdut mult timp căutând cabinetul. În tot acest timp o telefonam. La scurt timp a trecut o ambulanță, am început să-mi fac griji. Cineva mi-a zis unde se află salonul de frumusețe. Când am intrat, am văzut paltonul ei și m-am liniștit. La recepție era Ecaterina Maniuc și administratoarea, Alina, aveau pete de sânge pe haine.

Mi-au spus că Liubei i s-a oprit inima, iar în tot acest timp ele au încercat să o resusciteze. Am plecat la spital. Acolo medicii m-au întrebat ce i s-a injectat soției mele. Nu știam ce să răspund. O cunoscută, care se afla la spital, mi-a spus că tot salonul era plin de sânge. M-am întors la salon, am întrebat și le-am transmis medicilor. Am înțeles că nu mai contează, Liuba decedase”, a declarat Roman Babițchi, conform Unimedia.info.