Probleme în familia Simonei Halep. Mai multe rude cer falimentul firmei tatălui ei, Stere

În așteptarea procesului ce vizează acuzații de dopaj, familia Simonei Halep se confruntă și cu alte probleme. Mai multe rude al jucătoarei de tenis cer falimentul unei firme deținute de tatăl acesteia, Stere Halep.

Stere Halep deține integral capitalul social și administrarea pentru SNH Gold Imperial SRL, fosta Cubit SRL, o companie înființată în anul 1992. Acum, firma se confruntă cu probleme serioase. Mai multe rude ale jucătoarei de tenis, Gheorghe, Tanța și Mihai Halep, au deschis un dosar la Tribunalul Constanța, prin care cer falimentul afacerii conduse de tatăl Simonei Halep. Cei trei dețin rolul de creditori.

Firma a înregistrat, în anul 2022, pierderi în valoare de 259.746 de lei și datorii de peste 7,6 milioane de lei. Iar cifra de afaceri, în același ani, a fost de 548.602 de lei.

În luna aprilie 2023, reprezentanții firmei SNH Gold Imperial SRL au depus la Agenția pentru Protecția Mediului documentele necesare pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal. În cadrul acestui proiect, este prevăzută introducerea în intravilan a unui lot din orașul Ovidiu, acolo unde se află unul dintre punctele de lucru al companiei deținute de Stere Halep. Societatea dorește construirea unei crame, cu producție, alimentație publică și spațiu comercial.

Simona Halep a fost șocată atunci când a primit o suspendare de 4 ani, după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat, la un control antidoping. Mai mult, sportiva susține că i-a fost afectată sănătatea mintală în urma scandalului prin care a trecut.

„A fost un șoc pentru mine când am primit scrisoarea că, la proba mea de urină, doar la proba mea de urină, rezultatul a ieșit pozitiv, cu o cantitate infimă de substanță, o substanță interzisă. Am fost mereu împotriva dopajului, știți că am vorbit insistent despre asta, așa că nici măcar nu mi-a trecut prin minte, niciodată în viața mea, să fac așa ceva. Deci a fost un șoc. M-am luptat cu partea emoțională, pentru că a apăsat foarte greu pe umerii mei, iar când am văzut cât de mult este dezbătut în public acest subiect, chiar mi-a fost afectată sănătatea mintală.”, a spus Simona Halep, potrivit Euronews.