Probleme în Tenerife pentru familia lui Vladimir Drăghia. Ce s-a întâmplat cu fiica sa, Alegra: „Am luat-o de la capăt”

Alice Cavaleru a avut parte de o vacanță pe care nu o va uita prea curând. Partenera lui Vladimir Drăghia a vorbit pe larg despre ceea ce i s-a întâmplat în momentul în care a ajuns în Tenerife alături de familia sa.

Familia lui Drăghia a avut parte de un moment de-a dreptul special în momentul în care a venit pe lume cea de-a doua fetiță a sa, Alegra. Alice, și-a luat soțul și cele două fetițe și au plecat împreună într-o vacanță superbă în Tenerife, numai că, din păcate, lucrurile au luat o întorsătură neplăcută.

Cu ce probleme s-a confruntat familia lui Vladimir Drăghia în Tenerife

Alice Cavaleru a împărtășit câteva detalii din vacanța sa în Tenerife cu urmăritorii de pe Instagram. Aceasta menționează că mezina familiei nu a fost foarte încântată de ceea ce se întâmplă în jurul ei, motiv pentru care a fost foarte posomorâtă.

Ei bine, realitatea a fost alta. Se pare că micuța a început regresia somnului, motiv pentru care starea sa de spirit s-a modificat destul de mult. Orele de somn se modifică și, treptat, apare lipsa odihnei, ceea ce o determină să plângă mult mai mult decât atât.

„Nu puteam să pun degetul mai bine pe hartă pentru saltul ăsta de la patru luni + regresia somnului. Bine că mi-ați spus la postarea precedentă că se întâmplă și la alte case pentru că am uitat complet cum a fost la Zora.

În schimb, îmi amintesc bine că precum Alegra, Zora dormea toată noaptea cu sânul în gură și se trezea la 10-15 min când îl scăpa, iar eu o tot mutam de pe o parte pe alta ca un zombie.

Am luat-o de la capăt, deși mi-am zis că de data asta nu mai fac așa. În fața acestui ghem de iubire, am uitat tot ce mi-am promis și am hotărât să o țin la pieptul meu cât pot de mult”, a spus Alice Cavaleru pe contul ei de Instagram.