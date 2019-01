Profesoară de engleză din Cluj, reclamată pentru i-a învățat pe elevi cuvinte „obscene”. Care sunt acestea

O profesoară de engleză din Cluj-Napoca a fost reclamată pentru că i-a învățat pe elevi cuvinte „obsecene”. O mamă a unui elev de clasa a 3-a a făcut plângere împotriva cadrului didactic pentru că i-a învățat pe copii cuvântul „foot”, care înseamnă „laba piciorului”.

Din cauza faptului că în limba engleză „oo” se citește „u”, mama respectivă susține că profesoara i-a învățat pe copii cuvinte obscene.

Povestea a devenit virală pe rețelele de socializare, iar zeci de persoane, inclusiv profesori, și-au expus opinia.

„Sunt profesoară de limba engleză. Am avut lecția ‘Human body’ la clasa a III a. Cuvântul ‘foot’ (care se regăsește în carte) în limba engleză înseamna ‘picior, laba piciorului’. Acest cuvânt se pronunță ‘fut’, doi de ‘o’ în limba engleză se citesc ‘u’”, scrie o profesoară pe Facebook.

Ulterior, aceasta a povestit că, după respectiva lecție, a fost vizitată la unitatea de învățământ de părintele unui elev, care a reclamat-o pentru faptul că folosește cuvinte vulgare la oră.

„Doamna nici măcar nu a venit la mine, s-a dus direct la director. Directorul neștiind despre ce e vorba, m-a chemat în cabinetul dânsului să discutăm problema. Vă jur că în primele 5 minute abia am reușit să articulez un ‘aaa’, întrucât am nimerit sub artileria vocală a mamei”, a mai spus profesoara.

A încercat să-i explice mamei respective că nu este vorba despre un cuvânt vulgar, dar degeaba! „Dar doamna era nu și nu! M-am enervat și am întrebat-o pe doamna de unde știe copilul ei că acest cuvânt este vulgar și unde l-a auzit”, a mai spus profesoara.

Discuția a durat în jur de o oră, iar cadrul didactic a crezut că problema este rezolvată. Până a primit un telefon de la Inspectoratul Școlar, din cauză că părintele respectiv a făcut, în cele din urmă, reclamație.

„Este hotărâtă să meargă mai departe să mă scoată din învățământ. Doamna este ‘potentă financiar’ și manager al unei firme din oraș. Directorul este speriat că din cauza mea va avea brigadă în școală, întrucât știe cu ce se ocupă doamna și ce influență are în ‘cercurile înalte’. Colegii mei se uită ciudat la mine și șușotesc pe la colțuri”, a mai spus profesoara.

„De ce trebuie să trec prin acest stres întrucât nu sunt vinovată cu nimic. Dacă eu fac de supărare un AVC până luni, cine îmi dă înapoi sănătatea? Cum este posibil așa ceva? (…)”, a mai scris aceasta.

„Într-adevăr există o sesizare formulată împotriva unei profesoare de limba engleză. Din păcate așa este birocrația. Trebuie să respectăm procedura și să facem verificări. Săptămânal primim sesizări similare. Nu există motive de îngrijorare. Sunt convins că se va lămuri situația”, a declarat și Valentin Cuibus, inspectorul general școlar de la ISJ Cluj.