Într-un sistem de educație cu destule hibe și fără prea multe perspective, există dascăli care reușesc să facă performanță și să-i determine pe elevi să iubească școala. O profesoară de limba franceză din Râmnicu Sărat, cu studii la Sorbona, a reușit să convingă o fundație din Franța să doneze peste 2.500 de cărți pentru toate școlile și liceele din oraș. Datorită impresionantei donații, acum elevii de toate vârstele învață limba franceză și participă la concursuri și olimpiade școlare. Unde reușesc să obțină premii importante.

Desele reforme și schimbări legislative din domeniul educației au bulversat, de-a lungul anilor, școala românească. Dacă, în trecut, profesorii și elevii din România erau apreciați la scară largă, astăzi sistemul de învățământ se află într-un declin care pare că nu poate fi oprit. Pentru profesori este din ce în ce mai greu să-și facă treaba la catedră așa cum se întâmpla pe vremuri. Iar foarte mulți elevi sunt dezinteresați să învețe.

În tot acest peisaj sumbru, există, totuși, profesori și elevi care reușesc să treacă peste toate piedicile din sistem.

A reușit să învețe zeci de elevi să iubească limba lui Voltaire

Profesoara de limba franceză Ștefania Selegian este unul dintre exemplele care scot în evidență faptul că școala românească încă mai are dascăli pricepuți, care pot să formeze elite.

Predă limba franceză de mai puțin de 10 ani la Școala Gimnazială Nr. 1 din micul oraș buzoian Râmnicu Sărat și în tot acest timp a reușit să învețe zeci de elevi să iubească limba lui Voltaire ca și când s-ar fi născut la el acasă, în Franța. Ce o motivează să se implice în educația și formarea elevilor săi mărturisește chiar ea.

„Trebuie să tratezi totul cu seriozitate și să-ți faci treaba cu seriozitate. Mie îmi place ceea ce fac pentru că iubesc copiii și-i înțeleg pe fiecare dintre ei. Nu cred că aș putea să fac altceva decât să fiu cadru didactic. Este o profesie care mi se potrivește", spune Ștefania Selegian.

Experiența de la Sorbona

Absolventă a Facultății de Litere din Iași, Ștefania Selegian a avut șansa unei experiențe pe care mulți dintre profesorii actuali din România nu au trăit-o. În timpul facultății a reușit să obțină o bursă de studii în Franța, la celebra Universitate Sorbona, din Paris. Sistemul de educație francez a determinat-o pe profesoara din Râmnicu Sărat să-și dorească să implementeze cunoștințele acumulate în timpul stagiului de studii și în școala în care ea predă.

„A fost o experiență foarte frumoasă pe care am trăit-o și mă bucur că am avut șansa să studiez la Paris. Sistemul de acolo este mult mai aplicat, mult mai apropiat pe nevoie reale ale elevilor și studenților. Am încercat să fac și eu acest lucru cu elevii mei", povestește Ștefania Selegian. Iar rezultatul obținut a fost de-a dreptul uluitor.

Astfel, profesoara din Râmnicu Sărat cu studii la Sorbona a reușit să-i determine pe elevii săi să iubească limba franceză. Mulți dintre ei o vorbesc deja ca și când ar fi o limbă maternă. Tocmai de aceea, în fiecare an, elevii pregătiți de Ștefania se remarcă la olimpiadele și concursuri școlare de limba franceză de la noi din țară și de peste hotare.

„Participăm la olimpiade și concursuri și reușim mereu să luăm cele mai importante premii. Copiilor le place să vorbească limba franceză. Eu predau la clasele de gimnaziu, dar foștii mei elevi care acum sunt la liceu vin și-mi spun că nu renunță la a mai învăța franceza", mai spune Ștefania Selegian.

Donație impresionantă de carte

Cu doi ani în urmă, Ștefania Selegian a reușit să convingă o fundație din Paris că elevii săi iubesc limba franceză. Impresionați de dăruirea profesoarei, reprezentații fundației au donat peste 2.500 de cărți în limba franceză pentru toate școlile din Râmnicu Sărat. Colaborarea cu ei a început dintr-o scrisoare adresată de Ștefania Selegian pe internet.

„Am găsit un anunț al fundației pe internet și le-am scris. Am realizat un proiect, iar în baza lui am primit donația de carte. Acum, fiecare școală din orașul nostru are cărți în limba franceză”, mai spune profesoara.

Datorită donației de carte, în școala în care predă Ștefania a fost realizat un cabinet special dedicat studiului intens al limbilor străine.