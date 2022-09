„Profu.online” a comis-o din nou! Alexandru Cumpănașu: „Cei care fac programa școlară au nevoie de un „stagiu” la Socola sau „Bălăceanca”

Alexandru Cumpănașu a ajuns din nou „celebru” pe internet, după ce a adus acuzații grave sistemului de învățământ. „Profu.online”, după cum se autointitula, critică felul în care se face matematică în clasa a VI-a și îi denigrează pe cei care fac programa școlară.

Alexandru Cumpănașu este „celebru” pentru scandalul „Profu.online”, în care pretindea pe TikTok că este profesor și le provoca pe minore să danseze pentru el și instiga la ură împotriva sistemului de educație românesc. Acum, la mai bine de un an de la eveniment, critică felul în care este făcută programa școlară pentru clasa a VI-a, acuzând că el făcea astfel de probleme abia în primul an de liceu.

„Dragi părinți, vă rog să mă luminați dumneavoastrăÎn clasa a-VI-a, fiica mea are la matematică probleme de aceeași complexitate cu cele avute de mine în clasa a-X-a!!! Mi se pare doar mie sau cei care fac programa școlară au nevoie de un „stagiu” la Socola sau „Balaceanca”

Nu de alta, dar matematica de bază este una și cea de performanță este alta. Acest lucru vi-l spune un părinte care a finalizat cursurile la un liceu bun, la profil matematică-informatică, iar la BAC am avut nota la matematică 10,00 Oamenii aceștia chiar nu mai gândesc?!", a spus Alexandru Cumpănașu pe rețele de socializare.

Alexandru Cumpănașu, atac dur la adresa programei la matematică: „Nu bătaia de joc de acum”

„Profu.online” spune că felul în care este abordată matematică în școlile din România distruge înclinația tinerilor spre pasiunile lor. Politicianul susține că această materie ar trebui abordată la un nivel de bază, nu să fie tocită.

„Oameni buni, matematica nu se tocește. În ritmul acesta, pe elevii cu înclinații spre arte, științe umane, sport, etc. Îi îndepărtăm de școală și îi facem să o urască Și cum sunt destui părinți care nu-și înțeleg copiii, ne mirăm că odată ajunși majori renunță la școală Da. Matematica este necesară, dar la nivel DE BAZĂ până în clasa a-VIII-A. Nu bătaia de joc de acum", a adăugat Alexandru Cumpănașu.