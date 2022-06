Prognoza meteo actualizată! Temperaturi istorice de peste 53 de grade Celsius. Val de caniculă cum rar s-a mai văzut

Deși vara abia a început, temperaturile extreme deja se înregistrează în Europa! Dacă Franţa se confruntă cu un val de caniculă de o precocitate fără precedent, o parte din Spania se află sub cod portocaliu. Temperaturile vor trece, vineri şi sâmbătă, de 40 de grade, transmite preasa din Franța.

Specialişti meteo au plasat 13 departamente din sud-vestul Franţei în alertă portocalie de “caniculă” şi alte 19 departamente în “risc major”, în timp ce temperaturile vor continua să crească până când vor atinge între 36 şi peste 40°C în unele oraşe, vineri şi sâmbătă.

În Spania, satelitul Sentinel-3 (Copernicus EU) a măsurat temperaturi de peste 53 de grade a temperaturii pământului, în unele zone, în data de 14 iunie.

Vreme extremă și în România

„Ne așteptăm ca aceste fenomene extreme, în condițiile în care există mai multă căldură în sistemul climatic, asociată și cu o mai mare cantitate de vapori de apă în atmosferă și un grad de umezeală ridicat, să fie din ce în ce mai dese și mai intense. Și sunt confirmate an de an. În fiecare an se doboară recordurile stabilită în urmă cu un an. O simplă statistică a numărului de mesaje meteorologice confirmă această tendință”, a spus Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie.

Meteorologul spune că există posibilitatea ca valul de aer tropical ce vine dinspre Nordul Africii și care a ajuns deja în țări precum Spania, Portugalia și Franța, să ajungă și în România în țară în perioada următoare.

„Informațiile la acest moment arată că după 20 iunie, de la o zi la alta, temperaturile vor fi în creștere și este posibil să consemnăm primul val de căldură cu valori de temperatură la niveluri maximelor de peste 35 de grade Celsius”, arată Elena Mateescu.

Sursa foto: Copernicus.eu