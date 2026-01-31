Prognoza meteo azi, 31 ianuarie 2026. Frig accentuat și contraste mari între regiuni

Prognoza meteo azi, 31 ianuarie 2026.Vremea în România va fi dominată de contraste. Vestul și sudul vor avea temperaturi ușor peste pragul înghețului, în timp ce estul și nord-estul rămân în plină iarnă, cu ger și maxime negative. La munte și în centrul țării, frigul persistă, iar în Dobrogea vântul va accentua senzația de rece. O zi de iarnă autentică, care cere haine groase și atenție la drum.

Vremea în România

Ziua de azi aduce o vreme tipic de iarnă în cea mai mare parte a țării, cu diferențe destul de clare între regiuni. Vestul și sudul se bucură de temperaturi ceva mai blânde, în timp ce nord-estul rămâne sub influența aerului rece, cu valori negative pe tot parcursul zilei. Norii vor fi prezenți aproape peste tot, iar local pot apărea ploi, lapoviță sau ninsori slabe, în special la munte și în zonele mai reci.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi predominant norosă, cu episoade de ploaie, iar în zonele mai înalte din Transilvania pot apărea fulguieli. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 3 grade, iar maximele vor ajunge la 3 – 4 grade, valori relativ blânde pentru această perioadă.

Sud și Sud-Est

În sudul și sud-estul României, cerul va fi mai mult acoperit, iar diminețile vor fi reci. Temperaturile minime vor coborî spre -2 grade, iar maximele zilei se vor situa între 0 și 2 grade. Spre seară, senzația de frig va fi mai accentuată.

Oltenia și Sud-Vest

Oltenia și sud-vestul țării vor avea parte de o vreme închisă, cu posibile averse la începutul zilei. Ulterior, cerul rămâne noros. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -1 și 2 grade, iar maximele vor ajunge la 2 – 3 grade. Izolat, spre seară, pot apărea fulguieli.

Est și Nord-Est

Regiunile estice și nord-estice se vor afla sub influența unui val de aer rece. Temperaturile vor rămâne negative pe tot parcursul zilei. Minimele pot coborî până la -9 – -7 grade, iar maximele nu vor depăși -5 – -4 grade. Cerul va fi mai mult noros, cu o atmosferă autentică de iarnă.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona Carpaților, vremea va fi rece, cu cer noros și fulguieli slabe, izolate. Temperaturile minime vor coborî spre -3 grade, iar maximele zilei vor atinge valori de 0 – 1 grad.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, cerul va fi noros la început, cu posibile ploi, însă pe parcursul zilei pot apărea și intervale mai luminoase. Temperaturile se vor încadra între -3 grade noaptea și 2 grade ziua. Vântul va sufla moderat spre tare, accentuând senzația de frig.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi mai mult norosă și rece. Temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 0 grade, iar maxima zilei va ajunge la aproximativ 2 grade. Spre seară, valorile termice vor scădea spre -2 grade, iar local pot apărea condiții de polei.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – temperaturi cuprinse între 0 și 3 grade, cer noros și posibilitate de fulguieli

Timișoara – minime de 2 grade și maxime de 4 grade, cu ploi temporare

Iași – foarte rece, cu temperaturi între -7 și -4 grade

Craiova – valori termice între -1 și 3 grade, cer noros și precipitații slabe

Constanța – temperaturi cuprinse între -3 și 2 grade, vânt accentuat

Brașov – minime de -3 grade și maxime de 1 grad, cu fulguieli izolate

