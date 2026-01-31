Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 31 ianuarie 2026. Frig accentuat și contraste mari între regiuni

Prognoza meteo azi, 31 ianuarie 2026. Frig accentuat și contraste mari între regiuni

De: Paul Hangerli 31/01/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 31 ianuarie 2026. Frig accentuat și contraste mari între regiuni
Iarnă autentică, sursa- Pixabay.com

Prognoza meteo azi, 31 ianuarie 2026.Vremea în România va fi dominată de contraste. Vestul și sudul vor avea temperaturi ușor peste pragul înghețului, în timp ce estul și nord-estul rămân în plină iarnă, cu ger și maxime negative. La munte și în centrul țării, frigul persistă, iar în Dobrogea vântul va accentua senzația de rece. O zi de iarnă autentică, care cere haine groase și atenție la drum.

Vremea în România

Ziua de azi aduce o vreme tipic de iarnă în cea mai mare parte a țării, cu diferențe destul de clare între regiuni. Vestul și sudul se bucură de temperaturi ceva mai blânde, în timp ce nord-estul rămâne sub influența aerului rece, cu valori negative pe tot parcursul zilei. Norii vor fi prezenți aproape peste tot, iar local pot apărea ploi, lapoviță sau ninsori slabe, în special la munte și în zonele mai reci.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi predominant norosă, cu episoade de ploaie, iar în zonele mai înalte din Transilvania pot apărea fulguieli. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 3 grade, iar maximele vor ajunge la 3 – 4 grade, valori relativ blânde pentru această perioadă.

Sud și Sud-Est

În sudul și sud-estul României, cerul va fi mai mult acoperit, iar diminețile vor fi reci. Temperaturile minime vor coborî spre -2 grade, iar maximele zilei se vor situa între 0 și 2 grade. Spre seară, senzația de frig va fi mai accentuată.

Oltenia și Sud-Vest

Oltenia și sud-vestul țării vor avea parte de o vreme închisă, cu posibile averse la începutul zilei. Ulterior, cerul rămâne noros. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -1 și 2 grade, iar maximele vor ajunge la 2 – 3 grade. Izolat, spre seară, pot apărea fulguieli.

Est și Nord-Est

Regiunile estice și nord-estice se vor afla sub influența unui val de aer rece. Temperaturile vor rămâne negative pe tot parcursul zilei. Minimele pot coborî până la -9 – -7 grade, iar maximele nu vor depăși -5 – -4 grade. Cerul va fi mai mult noros, cu o atmosferă autentică de iarnă.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona Carpaților, vremea va fi rece, cu cer noros și fulguieli slabe, izolate. Temperaturile minime vor coborî spre -3 grade, iar maximele zilei vor atinge valori de 0 – 1 grad.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, cerul va fi noros la început, cu posibile ploi, însă pe parcursul zilei pot apărea și intervale mai luminoase. Temperaturile se vor încadra între -3 grade noaptea și 2 grade ziua. Vântul va sufla moderat spre tare, accentuând senzația de frig.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi mai mult norosă și rece. Temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 0 grade, iar maxima zilei va ajunge la aproximativ 2 grade. Spre seară, valorile termice vor scădea spre -2 grade, iar local pot apărea condiții de polei.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – temperaturi cuprinse între 0 și 3 grade, cer noros și posibilitate de fulguieli

Timișoara – minime de 2 grade și maxime de 4 grade, cu ploi temporare

Iași – foarte rece, cu temperaturi între -7 și -4 grade

Craiova – valori termice între -1 și 3 grade, cer noros și precipitații slabe

Constanța – temperaturi cuprinse între -3 și 2 grade, vânt accentuat

Brașov – minime de -3 grade și maxime de 1 grad, cu fulguieli izolate

CITEȘTE ȘI:  Iarnă cruntă în toată România. Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Orașul supranumit „Antarctica României”. Câte zile ninge la rând, conform meteorologilor Accuweather

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dr. Cezar explică de ce oboseala care nu trece, respirația grea la efort și căderea părului pot ascunde lipsa de fier din organism
Știri
Dr. Cezar explică de ce oboseala care nu trece, respirația grea la efort și căderea părului pot ascunde…
Ce nu știai despre medicamentele pentru slăbit. Adevărul neplăcut a ieșit la suprafață
Știri
Ce nu știai despre medicamentele pentru slăbit. Adevărul neplăcut a ieșit la suprafață
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și...
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una. După magistrați, atacă pensiile din zona de ordine publică și apărare. Polițiștii și militarii vor ieși la pensie mai târziu. Sunt vizate sute de mii de persoane
Gandul.ro
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Atracție turistică spectaculoasă în Emirate. Dubaiul va avea o stradă din aur, parte a noului Gold District
Adevarul
Atracție turistică spectaculoasă în Emirate. Dubaiul va avea o stradă din aur, parte...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din...
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Promotor.ro
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric pentru cel mai temut avion care apără cerul României
go4it.ro
Record istoric pentru cel mai temut avion care apără cerul României
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una. După magistrați, atacă pensiile din zona de ordine publică și apărare. Polițiștii și militarii vor ieși la pensie mai târziu. Sunt vizate sute de mii de persoane
Gandul.ro
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop chinezesc azi, 31 ianuarie 2026. Influența Caprei aduce echilibru, sensibilitate și introspecție
Horoscop chinezesc azi, 31 ianuarie 2026. Influența Caprei aduce echilibru, sensibilitate și introspecție
Dr. Cezar explică de ce oboseala care nu trece, respirația grea la efort și căderea părului pot ...
Dr. Cezar explică de ce oboseala care nu trece, respirația grea la efort și căderea părului pot ascunde lipsa de fier din organism
Iulia Albu are concurență chiar în familie! Mikaela a dat moda în Dorobanți, cu paltonul purtat ...
Iulia Albu are concurență chiar în familie! Mikaela a dat moda în Dorobanți, cu paltonul purtat de Gigi Hadid
Ce nu știai despre medicamentele pentru slăbit. Adevărul neplăcut a ieșit la suprafață
Ce nu știai despre medicamentele pentru slăbit. Adevărul neplăcut a ieșit la suprafață
Stejarii cresc în secole. A fost odată Institutul Cantacuzino
Stejarii cresc în secole. A fost odată Institutul Cantacuzino
Horoscop 31 ianuarie 2026. Zodia care primește vești proaste legate de bani
Horoscop 31 ianuarie 2026. Zodia care primește vești proaste legate de bani
Vezi toate știrile
×