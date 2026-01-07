Program TV azi, 7 ianuarie 2026. Tu la ce te uiti: Power Couple sau meciul Barcelona – Athletic Bilbao?

Program TV azi, 7 ianuarie 2026. Ziua de miercuri le aduce fanilor Antena 1 a treia ediție a emisiunii Power Couple. Insă nici pasionaţii de fotbal nu au fost uitaţi, aceştia putând să urmărească semnifinala din Supercupa Spaniei dintre Barcelona şi Athletic Bilbao. CANCAN.RO oferă lista completă a programelor prezente astăzi în grila posturilor de televiziunie
Program TV azi, 7 ianuarie 2026
PRO TV
- 07:00 Ştirile Pro Tv
- 10:30 Vorbeşte lumea
- 13:00 Ştirile Pro Tv
- 14:00 Lecţii de viaţă
- 15:00 La Maruţă
- 17:00 Ştirile Pro Tv
- 18:00 Batem palma?
- 19:00 Ştirile Pro Tv
- 20:30 Faster: Iute ca glonțul
- 22:30 Regele Arthur
Antena 1
- 08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani
- 12:00 Observator
- 14:00 Poftiţi pe la noi: Poftiti la întrecere
- 17:00 Observator
- 18:00 Medicool
- 19:00 Observator
- 20:30 Power Couple – La bine și la greu
Kanal D
- 08:00 Follow us
- 10:00 Casa iubirii
- 12:00 Știrile Kanal D
- 13:00 În căutarea adevărului
- 15:00 Jocul cuvintelor cu Dan Negru
- 16:30 Casa iubirii
- 19:00 Știrile Kanal D
- 20:00 Fata de la fereastră
Prima TV
- 14:00 Focus
- 16:00 Exclusiv VIP
- 18:00 Focus 18
- 19:15 50/50
- 20:00 Cronica cârcotaşilor
- 22:00 Focus
Digi Sport 1
- 21:00 Live Supercupa Spaniei: Barcelona-Athletic Bilbao Semifinala