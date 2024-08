Promisiunea pe care Alin Simoiu i-a făcut-o lui Marcel la Insula Iubirii! Are legătură cu Maria

Legătura dintre Marcel și Maria i-a lăsat pe toți muți de uimire, pentru că ispita masculină a nutrit sentimente destul de puternice pentru concurentă. Cei doi erau zăriți mereu împreună, iar gesturile sale romantice la adresa blondinei i-au impresionat pe telespectatori. Când toată lumea credea că ei se cuplează, Maria i-a dat lovitura fatală lui „Maluma”. Aceasta s-a îndreptat, fără să stea pe gânduri, spre Alin Simoiu, iar el i-a răspuns cu aceeași monedă, pentru că a vrut să-și ducă rolul de ispită până la capăt. Ce promisiune i-a făcut Alin lui Marcel, când s-a apropiat de Maria? A existat o înțelegere între cei doi bărbați!

Maria și Marcel au fost văzuți drept un potențial cuplu de către telespectatori. Nu mai este un secret faptul că cei doi au avut unele apropieri, care i-au pus pe mulți pe gânduri. Telespectatorii și restul participanților deja îi vedeau cuplul perfect, pentru că „Maluma” se comporta foarte bine cu blondina, iar ea îi răspundea fără ezitare. Totul a luat o turnură neașteptată în momentul în care a intrat pe fir Alin Simoiu.

Concurenta s-a îndreptat spre el, simțind o atracție fizică. El i-a răspuns cu aceeași monedă, pentru că a vrut să-și ducă până la capăt rolul de ispită. Doar că, înainte să treacă la fapte i-a făcut o promisiune lui Marcel. Alin și „Maluma” au discutat băiețește, iar cel dintâi i-a promis să nu se va atinge de ea. Știa că Marcel s-a atașat de blondină, însă era conștient și de rolul său în emisiune.

„Sunt om, se poate întâmpla să mă atașez și să se creeze o conexiune cum a fost anul trecut cu Bianca. Nu am știut cine va fi anul acesta, ce cupluri vor veni și dacă pot să fiu la fel de bun cum am fost și anul trecut. Așa că m-am adaptat în rolul de ispită. Eu nu m-am băgat peste Marcel. Nu am plecat de acasă cu gândul să mă îndrăgostesc, nu asta e tema emisiunii. Se poate întâmpla, nimic de spus.

După ce am văzut că Maria vine către mine, am încercat să discut cu Marcel și să îi spun că acolo nu este jocul nostru, este al lor, adică este alegerea lor către cine să se îndrepte. Era prea târziu pentru el, el deja se implicase emoțional, era atașat. Discuțiile pe care le aveau ei erau tot timpul retrase. Pe parcurs, în casă, se vorbea și am văzut, de fapt, conexiunea lor care era mult mai apropiată decât o vedeam eu.

Știind că Iustina se va retrage, m-am dus către Maria. Am discutat cu Marcel și i-am făcut să înțeleagă că ceea ce fac eu este un rol. Ba mai mult de atât, eu am spus așa: „Îți promit, Marcel, pentru că tu ești atașat și ții la ea, se vede clar, că nu o să mă ating de ea. Îmi fac rolul fără să o ating și fără să o sărut”, a povestit Alin Simoiu, în podcastul lui Dorian Popa.