Proprietarul a dat-o afară din chirie, iar femeia, disperată, a jucat un bilet loto. A câștigat o casă de 5 milioane de lire! „Am început să tremur”

Se spune că după furtună apare întotdeauna soarele. Așa s-a întâmplat și în cazul unei femeie pe care proprietarul a dat-o afară din chirie. Disperată că nu mai are unde să locuiască, și-a încercat norocul la loto. A cumpărat un bilet cu 10 lire sterline și… surpriză! A câștigat o casă în valoare de 5 milioane de lire.

Citește și: FIUL LUI JOE BIDEN, INCULPAT PENTRU FRAUDĂ FISCALĂ ÎN SUA. “A CHELTUIT MILIOANE PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ EXTRAVAGANT, ÎN LOC SĂ-ȘI PLĂTEASCĂ TAXELE”

Următoarea poveste parcă este desprinsă dintr-un film, unde protagonista este o femeie de 49 de ani. Originară din Seychelles, Oceanne Belle locuiește la Londra de 19 ani, alături de partenerul ei în vârstă de 56 de ani, Didine. Cei doi nu și-au mai permis să locuiască în chirie pentru că proprietarul crescuse foarte mult prețul, așa că au fost nevoiți să se mute pentru o perioadă în apartamentul unor prieteni, acolo unde au dormit pe canapea.

Fiind studentă cu normă întreagă la Universitatea Sunderland din Londra, la secția Sănătate și Asistență Socială, Oceanne Belle nu a mai putut să achite chiria apartamentului, unde locuia alătruri de partenerul. O vreme au dormit pe canapeaua unor prieteni până când norocul le-a bătut la ușă sau mai exact, reprezentanții unde companii imobiliare. Când a aflat despre ce este vorba a crezut că cineva îi face o glumă. Totuși, până la urmă și-a dat seama că tot ce se întâmplă este real și, într-adevăr, a câștigat o casă de 5 milioane de lire sterline

„Viața mea s-a schimbat pentru totdeauna! Când mi-au spus că am câștigat marele premiu, am început să tremur. Nu am câștigat niciodată nimic și am mai participat la aceste extrageri de două ori înainte.”, a spus femeia norocoasă, potrivit The Sun.