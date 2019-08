Proprietarul mașinii albastre cu care a mers Gheorghe Dincă, primele declarații: “E un om cu care nu poți discuta”

Tudose Petre, proprietarul mașinii albastre cu care a mers Gheorghe Dincă, a făcut primele declarații. Bărbatul face haz de necaz și spune că se simte “ca Nea Mărin când a fost confundat cu miliardarul, îl alergau toți, să-i ia papornița”.

”A fost un drum de două, trei minute. Și acum nu mai pot să ies cu Buburuza pe stradă, că mă aleargă televiziunile și mă arată lumea cu degetul. Mergeam pe strada lui, coboram spre centru, mi-a făcut semn de pe trotuar, să opresc. Era la o intersecție, la vreo sută de metri de casa lui. Am oprit. S-a urcat în mașină. I-am zis: la piață, vecine? Zice: Da, lasă-mă și pe mine la piață! Și l-am lăsat la piață, în parcare. Nu l-am întrebat ce treabă are, e un om cu care nu poți discuta. Decât la poartă, salut, salut, vecine! N-am nici o treabă, nici o legătură ce făcea el pe acolo.

N-am ce să ascund. Eu muncesc… Că și vecinul m-a întrebat atunci: Bă, vecine, da muncești? Muncesc. Am nunta la băiat anul ăsta. Am probleme la un picior. Am problemele mele. Mi-e și rușine acuma, mă cunoaște lumea în orașul ăsta.

Cum să spui că sunt complice? Am oprit, s-a dat jos, sănătate, sănătate! Abia când mi-au arătat înregistrarea la DIICOT, am văzut că avea mașina parcată acolo, în piață. Eu plec la șase dimineața și vin seara la opt jumate. Nu știu ce făcea, îl vedeam rar. Dar puteam să nu-l iau cu mașina? Nu puteam. Să mă lase în pace, să nu mă mai alerge prin oraș! Eu nu pot să mă duc să iau o mână de marfă de acasă!? Televiziunile vin până acasă la mine, la poartă.

Mă gândesc serios să mă duc la Craiova, cunosc un avocat, să-i reclam pentru tot deranjul ăsta. Să spună public că n-am nici o legătură cu cazul, a fost ghinionul meu să trec pe acolo”, spune bărbatul pentru Libertatea.ro.