Protejatul lui Smiley și vedeta Antenelor își mai dau o șansă! Împăcarea începutului de an s-a produs la Londra

Împăcarea începutului de an vine de la unul dintre cele mai „indecise” cupluri din showbiz, după un an 2022 în care amorezii au stat mai mult separați și au încercat să își găsească drumul individual. CANCAN.RO vă prezintă în exclusivitate detaliul care i-a dat de gol pe JO și pe Juno, aflați acum în Londra după o perioadă aglomerată de evenimente, așa cum stă bine artiștilor de sărbători.

Imaginea prezentată în cele ce urmează îi ilustrează pe cântăreți așezați în cea mai pretabilă poziție pentru o „vedere” din Londra, numai bună de postat pe Instagram la început de 2023, mai exact pe 4 ianuarie. JO și Juno au evitat să apară amândoi în poză, poate pentru că nu se simt pregătiți să facă marele anunț al reluării relației sau poate că acesta a fost singurul mijloc posibil de fotografiere. Prin urmare, și-au făcut fotografii pe rând, însă trebuie admis faptul că a lui Juno pare mai artistică, semn că Ioana Anuța și-a dat interesul.

( NU RATA: CÂND CABRON CÂNTA, JUNO ABIA SE NĂȘTEA. RAPPERII DAU CĂRȚILE PE FAȚĂ: “PANARAME AU FOST ORICÂND…” )

JO și Juno acordă o nouă șansă relației, după o separare fără drept de apel

La finele lunii iunie a anului trecut, CANCAN.RO anunța ruperea definitivă a relației dintre JO și Juno, concretizată cu o nouă idilă în care cântăreața se avânta fără ezitare. JO părea să fi trecut atunci peste idila cu Juno, pe care ambii au catalogat-o drept toxică. Protejatul lui Smiley și-a văzut de carieră și a lansat hituri pe bandă rulantă, piese care i-au sporit notorietatea.

În tot acest timp, Ioana Anuța se depărta de spectrul artistic în alegerea partenerului de viață. A realizat că nu e de bun augur relația cu un cântăreț, așa că și-a luat un barman cu care a plecat și în vacanță la acea vreme.

Juno s-a întâlnit cu „fosta” și barmanul, dar nu s-a dat afectat, fiind concentrat pe dezvoltarea propriei cariere, însă nu s-a abținut de la comentarii atunci: „Suntem bine acum, suntem colegi. Mi se pare că aici trebuie să ajungem. S-a întâmplat ca vara asta să o văd cu un tip. Prima oară când am văzut-o cu cineva, recunosc că am plecat. După aia am văzut că a plecat cu el în vacanță, după mine…glumesc. Am discutat cu ea glumele astea.

Fiecare ne-am văzut de treaba noastră, cred că era cel mai sănătos punct, la fel cum era la fel de sănătos să rămânem în nebuniile noastre, cum am auzit că a povestit la toată industria Am știut noi de ce, a făcut sens de ce. În sufletele noastre, știm noi mai bine ce am ales.(…) Eu nu sunt cu nimeni, nu am fost cu nimeni toată vara. Vara asta mi-am promis că nu mă îndrăgostesc.”, declara artistul la momentul respectiv.

Acum cei doi par să fi dat uitării episoadele nefaste din trecut, acordând o nouă șansă de reconciliere a idilei care datează deja de ani buni.

( CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT JUNO CÂND A VĂZUT-O PE JO CU UN ALT BĂRBAT. BLONDINA TRĂIEȘTE O NOUĂ POVESTE DE DRAGOSTE )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.