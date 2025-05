PSD și PNL intră la guvernare! Ce se va întâmpla cu pensiile și salariile românilor

Anunț de ultimă oră, important pentru românie! Partidul Social Liberal a decis să intri la guvernare, alături de Partidul Național Liberal. Totuși, PSD a transmis și condițiile, iar acum așteaptă un răspuns de la Ilie Bolojan. Ce se va întâmpla cu pensiile și salariile românilor?

În contextul în care se discută despre necesitatea formării unui guvern care să aibă o majoritate puternică în Parlament, PSD a decis să își asume acest rol. Surse politice au susținut că Sorin Grindeanu a discutat cu Ilie Bolojan și cei doi au convenit să formeze viitorul guvern, potrivit România TV. Totuși, președintele interimar al social-democraților își dorește să primească asigurări că nu vor fi afectate veniturile românilor. Astfel, el a transmis că așteaptă lista cu tăieri de la fostul președinte interimar.

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune menționat anterior, analistul politic Bogdan Chiriac a vorbit despre deciziile pe care viitorul Guvern ar fi nevoit să le ia. Acesta a susținut că, indiferent de cine va lua hotărâri în Parlament, românii vor fi afectați foarte serios.

Analistul politic a subliniat și importanța găsirii unei soluții pentru a reveni la dezvoltarea țării. De asemenea, Bogdan Chiriac consideră un semn bun faptul că Ilie Bolojan cu Sorin Grindeanu au ajuns la o înțelegere.

Analistul politic a vorbit și despre posibilitatea ca USR să se alăture viitorului Guvern. Bogdan Chiriac a susținut că acest partid nu este încă maturizat și ar putea exista discuții mari între membrii lui și cei ai PSD-ului.

„USR va fi bomba cu ceas pusă sub scaunul acestui Guvern, sub masa acestui Guvern. Deci USR nu va reuși să dialogheze cel puțin cu PSD-ul. Noi am văzut că a avut probleme mari cu PNL-ul, când au vrut guvernul minoritar PNL-USR, sprijinit atunci de PSD în Parlament. Încă nu e maturizat. Culmea, USR-ul la care multă lume avea mari așteptări.

Ei aveau mulți tineri școliți, cu experiență, chiar în administrații sau în firme private, s-au oprit din creștere., probabil, din cauza unor liderii pe care i-au avut, din cauza unor personalități puternic controversate, cum e doamna Clotilde Armand, de exemplu.

Mai sunt și alții, s-au oprit din această creștere și ați văzut ce este, un fel de ONG gălăgios și foarte certăreț. Bun, Nicușor Dan va dori, probabil, să-i aibă la guvernare, fiindcă e candidatul lor, iar USR se consideră îndreptățit să fie la guvernare, fiindcă și dânșii îl consideră acum pe Nicușor Dan candidatul lor, dar lucrul acesta nu va ajuta la stabilitatea guvernului”, a mai spus analistul politic.