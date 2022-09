Puțini se gândeau. Câți lei primește salariu un șofer la STB. Cât încasează lunar, cu tot cu bonurile de masă

Nu mulți știau acest aspect! Să fii șofer STB nu este ușor, mai ales că răspunzi de siguranța pasagerilor. Iată câți lei primește salariu un șofer, cu tot cu bonurile de masă.

Un angajat al companiei a postat pe rețelele de socializare fluturașul de salariu. Bărbatul le-a arătat utilizatorilor câți lei încasează, la final de lună, cu tot cu bonurile de masă. Chiar dacă are experiență în domeniu, angajatul încasează aproximativ 3100 de lei, potrivit fluturașului pe luna iunie a acestui an. Potrivit fluturașului pe luna iunie a acestui an, din venitul lunar brut de 5.363 de lei, o parte din bani se duc la stat: CAS (1.341 de lei), CASS (536 de lei) și impozit (389 de lei). La final de lună, angajatul a primit suma de 3097 de lei, cu tot cu bonurile de masă în valoare de 400 de lei.

Angajatul STB a explicat ce criterii trebuie să îndeplinească o persoană, dacă vrea să fie șofer

În postarea de pe rețelele de socializare, angajatul a explicat ce criterii trebuie să îndeplinească șoferul, pentru a putea lucra la STB. Persoanele care vor să practice această meserie trebuie să aibă permis pentru categoria D, studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, atestat special pentru transportul de persoane. În plus, cazier judiciar nu trebuie să prezinte înscrisuri, iar adeverința medicală trebuie să arate că persoana respectivă este aptă de muncă.

„Cam atât sunt plătiți șoferii la STB. E mult, e puțin? STB angajează șoferi de autobuze. Câteva criterii pe care trebuie să le îndeplinești: categoria D, să fi lucrat pe mașini de gabarit asemănător, să ai atestat persoane și ceva cunoștințe tehnice. Și primești frigiderul plin de la călători, bătaie de joc din partea unor șefi”, este mesajul transmis de angajatul STB, într-un grup de pe Facebook.