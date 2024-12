Puya și-a cumpărat casă la țară, dar nu se poate muta acolo. Nu rezistă să stea mai mult de o zi

Puya și Melinda sunt împreună de 16 ani și căsătoriți de 11 ani. Au împreună trei fete superbe, pentru care muncesc de zor să le ofere tot ce-i mai bun. Artistul și-a cumpărat o casă la Fundulea, pe care a denumit-o „Casa Puymici” și s-a apucat să o renoveze. Chiar dacă și-a luat o locuință la țară, cântărețul merge doar în vizită, nu să petreacă mai multă vreme acolo. De ce nu ar putea să renunțe la viața din Capitală?

Dragoș Gărdescu, pe numele său real, și-a cumpărat o proprietate la țară, unde să meargă să petreacă timp prețios, departe de agitația urbană. Artistul le dezvăluia fanilor săi că a cumpărat o casă veche la Fundulea, pe care a denumit-o „Casa Puymici”, și pe care a ales s-o renoveze.

Merge acolo ca turistul, nu să stea prea multă vreme. Și-a dat seama că nu s-ar obișnui, cel puțin acum, cu viața de la țară, mai ales când are un program aglomerat ca artist.

„Eu nu prea am trăit pe la țară, mai degrabă acum, în ultimul timp. Dacă vă referiți la casa de la țara, pe care o am, acolo merg, stau o zi și mă întorc acasă, nu am stat acolo. Cu siguranță este un loc destul de diferit în care te redescoperi și înveți lucruri noi”, a dezvăluit Puya, pentru spynews.ro

Puya recunoaște că i-ar fi dificil să renunțe la viața pe care o trăiește în Capitală, pentru a se muta definitiv la țară precum alte vedete de la noi. Ce-i drept, rapperul mai simte nevoia de liniște câteodată, însă dă o fugă până la locuința de la Fundulea, își găsește de lucru acolo timp de o zi, apoi se întoarce tot acasă.

Puya luase decizia de a se muta din cartierul Sălăjan în Cernica. Zis și făcut! Și-a luat o casă lângă București, însă și-a dat seama că-i lipsește cartierul în care a crescut. Așa că a făcut cale întoarsă.

„Nevasta mea e din Deva și nu înțelege de ce țin neapărat să stau în același cartier. De ce? Eu zic, mai în glumă, mai în serios, că sunt la mine în sat. Am avut o casă la Cernica, am fost cel mai bogat de la țară, ca să zic așa, în așa-numitele zone rezidențiale. Când m-am întors în cartier, am pupat și bordurile. Și ce crezi? Sălăjanul are gazon mai tare ca orice curte de vilă, gratis!!! Vin unii, îl tund, îl udă, îl replantează.

Ce rost are să te chinui? Lucrul care s-a schimbat este că am rămas singur. Toți prietenii au plecat și, mai nou, Sălăjan este o combinație de Hunedoara, Buzău, Călărași și Craiova. Când vine Crăciunul rămân singur în bloc”, spunea rapperul, conform protv.ro