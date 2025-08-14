Acasă » Știri » Rabla 2025. Când se reia programul și ce fonduri vor fi disponibile

Rabla 2025. Când se reia programul și ce fonduri vor fi disponibile

De: Irina Vlad 14/08/2025 | 23:23
Rabla 2025. Când se reia programul și ce fonduri vor fi disponibile
sursă foto: Pixabay

Vești bune pentru români! După luni întregi de așteptare din partea celor care își planificaseră schimbarea mașinii, programul Rabla 2025 se pregătește de relansare. Din cauza problemelor legate de alocarea fondurilor, programul a fost suspendat pe 18 iunie, cu o zi înainte de debutul etapei dedicate persoanelor fizice. 

Autortățile au fost nevoite să revizuiască bugetul și regulile de acordare a sprijinului pentru Rabla 2025. Potrivit proiectului de ordonanță de urgență, persoanele fizice vor putea aplica din nou pentru ambele programe – Rabla Clasic și Rabla Plus – însă cu noi condiții față de anii trecuți.

Buget redus, vouchere reduse

Guvernul a stabilit un buget total de doar 200 de milioane de lei pentru perioada 2025-2030, sumă considerabil mai mică decât în edițiile anterioare. Spre exemplu, programul Rabla anunțat inițial pentru anul 2025 avea alocat un buget record de 1,43 de miliarde de le

„Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus și Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei”, arată proiectul.

Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără...

Proiectul prevede ca Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este autorizat să lanseze programul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, în limita bugetului stabilit.

Acesta îi va încuraja pe români să cumpere vehicule nepoluante sau cu eficiență energetică ridicată, însă valoarea voucherelor nu va mai fi la de mare ca în anii trecuți.  Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat încă de luna trecută modificarea cuantumului sprijinului financiar:

„Suntem într-o situaţie economică destul de dificilă, în care dorim să ajutăm oamenii care cu adevărat au nevoie de astfel de ajutoare. Pentru persoane care îşi permit maşini de zeci de mii de euro nu mai avem posibilitatea anul acesta să oferim vouchere de 37.000 de lei, ele vor scădea, dar e o veste bună că reuşim să salvăm parte din program.”, a fost mesajul Ministrului Mediului.

Astfel, cei care vor să profite de Rabla Plus sau Rabla Clasic în acest an trebuie să se aștepte la o contribuție mai mică din partea statului. Deși exactele valori ale noilor tichete nu au fost anunțate încă, oficialii au lăsat de înțeles că prioritate vor avea persoanele cu venituri moderate, care depind de acest sprijin pentru a-și schimba mașina.

 

Începe programul Rabla pentru sobe 2025. Cine va putea beneficia de subvenție

Programul Rabla Plus 2025 ar putea suferi modificări importante. Ministrul Mediului a făcut anunțul

Tags:
Iți recomandăm
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să…”
Știri
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani…
Gabi Tamaș a înșelat-o pe Ioana! „Toată lumea se ceartă”
Știri
Gabi Tamaș a înșelat-o pe Ioana! „Toată lumea se ceartă”
Diana Buzoianu, anunț de ultimă oră despre programul Rabla. Ce trebuie să știe românii
Mediafax
Diana Buzoianu, anunț de ultimă oră despre programul Rabla. Ce trebuie să știe...
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Gandul.ro
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
Pățania unui român care a încuiat cheia mașinii în portbagaj: „Nevasta mă înjură de patru ore, fără să respire”. Reacția internauților: „Divorțează!”
Adevarul
Pățania unui român care a încuiat cheia mașinii în portbagaj: „Nevasta mă înjură...
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar...
MAE, avertisment de călătorie pentru cetățenii români: risc ridicat de incendii în Grecia
Mediafax
MAE, avertisment de călătorie pentru cetățenii români: risc ridicat de incendii în Grecia
Parteneri
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Click.ro
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru...
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
WOWBiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant...
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Digi 24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în...
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
Digi24
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui...
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este...
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
kfetele.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o...
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
WOWBiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit...
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
observatornews.ro
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
go4it.ro
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
10 lecții de viață de la azteci
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”
Fanatik.ro
Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB
Fanatik.ro
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online...
Al doilea Război Rece al omenirii. Conflictul va rupe Vestul în două. Europa nu va mai conta fără SUA
Capital.ro
Al doilea Război Rece al omenirii. Conflictul va rupe Vestul în două. Europa nu va...
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
Romania TV
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
CASS mai mare pentru veniturile independente. Plafonul anual și exemple de calcul
evz.ro
CASS mai mare pentru veniturile independente. Plafonul anual și exemple de calcul
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Gandul.ro
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să...
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit, un securist
as.ro
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit,...
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de...
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulţi ani! Sper ca astăzi să nu simți decât bucurie și iubire, în timp ce eşti copleşită de daruri și binecuvântări”
radioimpuls.ro
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La...
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00. Noroc din plin, reușite, împăcări, dar și oportunități pentru ele
Fanatik.ro
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00....
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează de la stat partenera de viață a candidatului la președinția PSD
Fanatik.ro
Soția lui Titus Corlățean solicită în instanță plata unor sporuri și indemnizații. Ce salariu încasează...
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Yellow News
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să…”
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să…”
Gabi Tamaș a înșelat-o pe Ioana! „Toată lumea se ceartă”
Gabi Tamaș a înșelat-o pe Ioana! „Toată lumea se ceartă”
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: „Am fost lovită ...
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: „Am fost lovită și după ce am leșinat”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 15 august, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 15 august, de la ora 20.00
‘La mulți ani, Maria / Marian!’ Cele mai frumoase mesaje și urări pentru sărbătoriții ...
‘La mulți ani, Maria / Marian!’ Cele mai frumoase mesaje și urări pentru sărbătoriții dragi ție
Cum se simte soția lui Alexandru Raicea, după ce a fost bătuta în supermarket. Cine sunt agresorii ...
Cum se simte soția lui Alexandru Raicea, după ce a fost bătuta în supermarket. Cine sunt agresorii ei
Vezi toate știrile
×