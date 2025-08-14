Rabla 2025. Când se reia programul și ce fonduri vor fi disponibile

Vești bune pentru români! După luni întregi de așteptare din partea celor care își planificaseră schimbarea mașinii, programul Rabla 2025 se pregătește de relansare. Din cauza problemelor legate de alocarea fondurilor, programul a fost suspendat pe 18 iunie, cu o zi înainte de debutul etapei dedicate persoanelor fizice.

Autortățile au fost nevoite să revizuiască bugetul și regulile de acordare a sprijinului pentru Rabla 2025. Potrivit proiectului de ordonanță de urgență, persoanele fizice vor putea aplica din nou pentru ambele programe – Rabla Clasic și Rabla Plus – însă cu noi condiții față de anii trecuți.

Buget redus, vouchere reduse

Guvernul a stabilit un buget total de doar 200 de milioane de lei pentru perioada 2025-2030, sumă considerabil mai mică decât în edițiile anterioare. Spre exemplu, programul Rabla anunțat inițial pentru anul 2025 avea alocat un buget record de 1,43 de miliarde de le

„Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus și Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei”, arată proiectul.

Proiectul prevede ca Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este autorizat să lanseze programul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, în limita bugetului stabilit.

Acesta îi va încuraja pe români să cumpere vehicule nepoluante sau cu eficiență energetică ridicată, însă valoarea voucherelor nu va mai fi la de mare ca în anii trecuți. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat încă de luna trecută modificarea cuantumului sprijinului financiar:

„Suntem într-o situaţie economică destul de dificilă, în care dorim să ajutăm oamenii care cu adevărat au nevoie de astfel de ajutoare. Pentru persoane care îşi permit maşini de zeci de mii de euro nu mai avem posibilitatea anul acesta să oferim vouchere de 37.000 de lei, ele vor scădea, dar e o veste bună că reuşim să salvăm parte din program.”, a fost mesajul Ministrului Mediului.

Astfel, cei care vor să profite de Rabla Plus sau Rabla Clasic în acest an trebuie să se aștepte la o contribuție mai mică din partea statului. Deși exactele valori ale noilor tichete nu au fost anunțate încă, oficialii au lăsat de înțeles că prioritate vor avea persoanele cu venituri moderate, care depind de acest sprijin pentru a-și schimba mașina.

