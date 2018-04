Rachel Weisz e însărcinată la 48 de ani: „Vom avea un omuleț” Actrița îi va dărui primul copil starului Daniel Craig

Actrița britanică Rachel Weisz este însărcinată și a fost fotografiată astăzi pentru prima dată, după ce s-a aflat că ea și soțul său, Daniel Craig, vor deveni părinți. Presa internațională titrează că cei doi nu știu încă sexul bebelușului.

În vârstă de 48 de ani, Rachel Weisz va aduce pe lume primul copil cu starul britanic Daniel Craig, care e cu doi ani mai are decât ea. Astăzi, cei doi viitori părinți au fost fotografiați pentru prima dată de când s-a aflat de sarcina surpriză.

„Daniel și cu mine suntem atât de fericiți. Vom avea un omuleț. Abia așteptăm să îl cunoaștem sau să o cunoaștem. E un mister”, a spus Rachel Weisz pentru jurnaliștii dela New York Times.

Rachel Weisz și Daniel Craig și-au început relația în urmă cu mai bine de șapte ani

Cei doi actori au început să se întâlnească în luna decembrie 2010, iar în iunie 2011, ei s-au căsătorit în orașul New York.

Rachel Weisz mai are un copil dintr-o relație anterioară. Henry are 11 ani, iar tatăl său este regizorul american Darren Aronofsky, cu care actrița britanică s-a întâlnit între anii 2001 și 2010.

Și soțul vedetei are o fiică din prima căsătorie, cea cu actrița Fiona Loudon. Ella are 25 de ani.