Radu Ștefan Bănică a comis-o în direct la TV. Ce a făcut fiul celebrului actor

Radu Ștefan Bănică îi calcă pe urme celebrului său tată. Este student la teatru, cântă, dansează și a demonstrat că este pregătit să se descurce singur – de curând și-a deschis o cafenea într-o zonă centrală.

Însă, chiar și tinerii foarte talentați pot greși. Radu a gafat în direct, la emisiunea Teo Show. Jocul la care l-au provocat Teo și Bursucu a fost simplu, aparent – Radu Ștefan trebuia să extragă câte un cuvânt dintr-un bol, iar apoi să cânte o melodie de-a tatălui său care să conțină cuvîntul respectiv. Primul cuvânt la care a ratat a fost „zori”, Radu nerealizând că era, de fapt, vorba despre piesa „Vorbe-n vânt’. Fiul lui Ștefan Bănică nu a fost mai inspirat nici la următoarele cuvinte și, în plus, nu a nimerit nici textul și nici linia melodică la piesele tatălui său.

Radu Ștefan este fiul lui Ștefan Bănică și al Cameliei Constantinescu. Tânărul artist are o relație frumoasă cu ambii lui părinți și este și foarte mândru de numele pe care îl poartă. Se simte onorat să poarte acest nume, însă știe că este și un nume care vine cu responsabilități, așa că se străduiește să îi facă mândri pe părinții lui.

”E o mândrie, pentru mine, să port acest nume celebru”

Radu are o foarte bună relație cu tatăl său, Ștefan Bănică, dar recunoaște că presiunea numelui a existat.

„E o mândrie, pentru mine, să port acest nume celebru, dar, în același timp, reprezintă și o mare responsabilitate. Cu siguranță, o să am de muncit de trei ori mai mult, dar asta nu mă va opri să urmez aceeași carieră ca tatăl și ca bunicul meu. Un sfat important pe care mi l-a dat tata în legătură cu meseria pe care vreau s-o fac este să am grijă să nu fiu pe scenă o formă fără conținut, a spus Radu pentru VIVA!

Sursa foto: Arhiva Cancan