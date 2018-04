Radu Tudor, în lacrimi: ”Știrea asta nu voiam să o prezint niciodată”

Jurnalistul, Radu Tudor, a izbucnit în lacrimi, marți seară, la începutul emisiunii pe care o prezintă. Motivul izbucnirii sale a fost știrea morții academicianului Dinu C. Giurescu.

”Știrea asta nu voiam să o prezint niciodată”, a spus Radu Tudor.

Dinu C. Giurescu a murit marți, 24 aprilie, la 91 de ani

Dinu C. Giurescu a fost istoric și politician român, membru titular al Academiei Române, deputat în Parlamentul României și vicepreședinte al Partidului Conservator. Academicianul Dinu C. Giurescu a trăit demn şi a oferit semenilor săi un model de demnitate dincolo de declaraţii. Tatăl, Constantin C. Giurescu a fost deţinut politic. Iar din această cauză nu şi-a putut împlini decât târziu vocaţia de istoric. În 1988 s-a stabilit în S.U.A. acolo unde a primit cetăţenia americană . În 1990 a revenit în România fiindcă aici era patria sa, ţara de care nu se putea despărţi.