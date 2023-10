Radu Vâlcan a dat-o de gol pe Adela Popescu! Imaginea care a „înfuriat-o” pe vedeta Pro TV: „S-a plâns soțul”

De mai bine de opt ani de zile, Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu. Cei doi și-au construit o relație frumoasă, iar cei trei copii pe care îi au împreună au completat perfect peisajul. Însă, viața cu trei micuți nu este una tocmai ușoară, mai ales pentru că aceștia trebuie să fie supravegheați în permanență de cineva. Recent, a fost rândul lui Radu Vâlcan, iar soția s-a bucurat de puțină liberate.

Adela Popescu și Radu Vâlcan fac echipă atunci când vine vorba despre cei trei copii pe care îi au. Atunci când unul are treabă, celălalt intră în acțiune și rămâne alături de cei mici. Așa s-a întâmplat și recent când vedeta Pro TV a trebuit să meargă la un eveniment monden, iar Radu Vâlcan a rămas acasă.

Însă, acesta nu doar că i-a supravegheat pe copii, ci a și trecut la treburi mai complicate. Prin intermediul unei postări în mediul online, bărbatul a anunțat că în timp ce soția lui se afla la evenimentul monden, lui i-a revenit misiunea de a monta un pat. Radu Vâlcan a profitat puțin de situație și a scos în evidență „munca grea” pe care o are de făcut, însă soția i-a dat repede replica.

„Adela Popescu este la un eveniment monden, nu știam că mai există așa ceva, iar eu montez un pat”, a spus Radu Vâlcan.

„A picat lat”

Adela Popescu nu a lipsit mult de acasă și le-a prezentat fanilor din mediul online și varianta ei a poveștii. Se pare că vedeta a lipsit de acasă doar timp de o oră și jumătate. Aceasta a luat parte la o prezentare de modă, însă a decis să revină destul de repede la micuții ei.

În cele din urmă, Adela Popescu le-a mai dezvăluit internauților că ora jumătate pe care soțul său a petrecut-o cu micuții și în care a încercat să monteze și patul l-a extenuat. Așa că bărbatul a cedat imediat și aproape a adormit înaintea copiilor.

„Am fost la prezentarea de modă, n-am lipsit mult, cred că o ora și jumătate a fost toată deplasarea, cu tot cu drumul, și s-a plâns soțul pe Instagram că el muncește și montează un pat și ați văzut. M-am întors după o oră și jumătate cum vă spuneam, ne-am ocupat, am luat copiii, eu unul, el doi și am adormit copiii și am vrut să merg să văd cum arată patul. Amuzant este că a muncit foarte mult, iar acum sforăie, a picat lat, l-a epuizat rău patul ăla.”, a spus Adela Popescu, după ce a revenit acasă.

