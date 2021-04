Raed Arafat, despre situația de la Spitalul Foișor din Capitală! „Suport consecințele atacurilor, dar știu că am luat o decizie care a salvat vieți”

După ce evacuarea Spitalul Foișor din Capitală a stârnit numeroase reacții negative, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a vorbit despre întreaga situație. Acesta a spus că în prezent suportă consecințele pentru decizia pe care a luat-o, dar este sigur că a făcut alegrea corectă și ar proceda, din nou, la fel.

Sâmbătă după-amiază, Raed Arafat a vorbit într-un clip postat pe Facebook despre întreaga situație. Acesta și-a cerut scuze pentru disconfortul creat pacienților spitalului, dar a întărit ideea că în definitiv decizia a fost una corectă și a avut ca scop salvarea unor vieți. (CITEȘTE ȘI: PACIENȚII DE LA SPITALUL DE ORTOPEDIE FOIŞOR DIN BUCUREŞTI, EVACUAȚI DE URGENȚĂ! UNITATEA MEDICALĂ DEVINE SUPORT COVID)

„Când vine vorba de a lua decizii, sunt convins că poate nu întotdeauna sunt perfect înțelese sau tolerate, dar între a nu lua o decizie – și după care a da explicații, pe bună dreptate, că de ce am lăsat unii oameni fără îngrijiri medicale potrivite, de ce am lăsat unele persoane să se agraveze, fără să găsim locuri pentru ele – și între a supăra și de a crea o platformă de atacuri, inclusiv politice, în acest sens, printr-o decizie care salvează vieți, eu în continuare aleg soluția de a lua decizii, de a suporta consecințele atacurilor, dar să știu în sfârșit că am luat o decizie care a salvat vieți”, a spus Raed Arafat.

„Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, decizia ar fi luată din nou”

Mai mult, Raed Arafat a spus că dacă ar da timpul înapoi ar lua din nou aceeași decizie. Șeful DSU a mai precizat că ordinul de evacuare a Spitalului Foișor a fost semnat vineri la prânz, iar la ora 15:00 echipa DSU era la spital, numai că discuțiile s-au prelungit până seara. (VEZI ȘI: NU MAI SUNT LOCURI LIBERE LA ATI ÎN CAPITALĂ. 8 PACIENȚI AU FOST TRANSFERAȚI ÎN IAȘI)

„Poate că acum am învățat și mai mult pe partea de evacuare a unui spital, anumite aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare în viitor, dar dacă ar fi să dăm timpul înapoi, cred că decizia ar fi luată din nou, așa cum a fost luată

Decizia de ieri consider că a fost ca decizie de fond una corectă, chiar dacă a creat un disconfort pentru pacienții internați în Spitalul Foișor. Avea o singură menire: să salvăm cât mai multe vieți, să nu-i punem pe colegii din UPU și din spitale în situația de a alege cine intră și cine rămâne în ambulanță și așteaptă. Așa că soluția de a evacua un spital – și îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru mai târziu, în cursul nopții, când noi, de fapt, ordinul l-am emis pe la prânz ieri, iar echipa noastră era la spital în jurul orei 15:00, ca să discute și să înceapă această evacuare și care totuși s-a lungit ca discuții până la momentul în care s-a început mai târziu.

Știu că s-a produs un disconfort, știu că multă lume vede acest lucru ca unul incorect față de pacienții care erau internați în Spitalul Foișor. Da, sunt de acord, nu este deloc un lucru plăcut, în condiții de normalitate poate putea să se desfășoare mult mai bine, dar în condiții de normalitate n-am ajunge să evacuăm un spital pentru a-l transforma în spital COVID”, a mai spus Raed Arafat.

Sursa foto: captură video Facebook