Raed Arafat pune capăt zvonurilor: „Există campanii agresive împotriva vaccinării COVID. Nu spune nimeni va fi obligatorie”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a comentat zvonurile din ultima vreme potrivit cărora vaccinarea anti-COVID va deveni obligatorie, în România.

Concret, oficialul a subliniat faptul că „este legitim ca Ministerul Sănătății să se gândească la soluții de sănătate publică”, dar nimeni nu a spus că vaccinarea va fi obligatorie.

„Este legitim că Ministerul Sănătății să se gândească la soluții de sănătate publică. În același timp, știind că există campanii foarte agresive împotriva vaccinării COVID, trebuie să clarificăm că nu spune nimeni că vaccinarea va fi obligatorie”, a declarat șeful DSU, medicul Raed Arafat.

În România, luni, va începe vaccinarea cu serul de la AstraZeneca. În perioada 15 februarie-6 martie sunt programate 107.144 de persoane care vor fi imunizate cu serul dezvoltat de compania anglo-suedeză.

Părerea Monicăi Pop

Una dintre persoanele cele mai vocale, care au comentat pe tema vaccinării obligatorii, este medicul obligatoriu Monica Pop.

„Acum doi ani, atunci când eram de acord cu schemă de vaccinare obligatorie, am primit amenințări cu moartea. Și am cerut ajutorul Doctorului Arafat pentru a face plângere la poliție pentru lucrul acesta, pentru că am fost de acord cu lucrul acesta”, a amintit Monica Pop, managerul Spitalului de Urgențe Oftalmologice.

