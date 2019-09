Aflat încă la Terapie Intensivă după ce a fost operat de medicii turci la o clinică din Istanbul, Cătălin Botezatu are o stare de sănătate delicată în continuare. Deși doctorii i-au interzis să folosească telefonul mobil în această perioadă, Raluca Bădulescu este în permanență la curent cu evoluția recuperării designerului prin intermediul cadrelor medicale de acolo. Cei doi au o relație de prietenie foarte apropiată și, pentru că este îngrijorată pentru celebrul creator de modă, vedeta de la Kanal D a lansat un apel la rugăciune pentru acesta.

Raluca Bădulescu, apel la rugăciune pentru Cătălin Botezatu

Raluca Bădulescu a făcut publică o poză de colecție pe care o are cu designerul Cătălin Botezatu, iar în dreptul acesteia a scris un mesaj emoționant. “REGELE meu superb, @catalinbotezatu1 👑❤️, suntem alaturi de tine, soarele nostru,cu toata inima si tot sufletul; insanatoșire grabnica, te iubesc mai mult decat pot spune cuvintele ❤️🙏🏻 He is the ONE #soulmates #onelove #getwellsoon #prayers🙏 #my❤️#king 👑”, a scris vedeta pe contul ei oficial de Instagram. Printre celebritățile de la noi care au reacționat la postarea Ralucăi Bădulescu se numără și Daniela Gyorfi, după cum puteți vedea în imaginea de mai jos.

Raluca Bădulescu a răspuns fanilor care nu știau că îndrăgitul creator de modă a fost supus unei operații de extirpare a unei tumori, după ce a fost diagnosticat cu cancer la colon. Într-una dintre pozele din galeria foto a articolului puteți observa că ea i-a scris unei internaute: “Trece prin cele mai grele momente cu sănătatea (…). Să ne rugăm pentru regele nostru scump să fie bine cât mai repede”.