Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Bote: ”Este în continuare la terapie Intensivă! Abia a început să…”

Diagnosticat cu o boală extrem de gravă, Cătălin Botezatu a fost operat de urgență, în Turcia. Recuperarea creatorului de modă este extrem de grea, din cauza durerilor pe care le îndură, însă intervenția a fost considerată un succes! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are detalii în premieră despre starea lui de sănătate!

Cătălin Botezatu poate spune cu mâna pe inimă că este un om iubit de Dumnezeu! Și asta pentru că, deși a fost depistat recent cu o boală foarte gravă, acesta a fost operat cu succes, iar acum tot răul e spre bine, o spun chiar medicii.

Creatorul de modă a fost internat într-un spital din Istanbul, acolo unde o echipă de medici profesioniști s-a chinuit timp de șase ore să-i elimine o tumoră care-i punea viața în pericol.

”Efectiv am trecut pe lângă moarte, am oprit cancerul. Nu credeam că o să am nişte dureri atât de mari, simţeam dureri în tot corpul“, a declarat Botezatu. El a precizat că avea dureri de aproximativ şase luni, şi iniţial medicii i-au spus că ar trebui să se opereze de apendicită, lucru pe care l-a şi făcut, însă durerile au persistat.

Intervenția s-a terminat cu succes, însă recuperarea este destul de anevoioasă, pentru că durerile pe care Botezatu le îndură sunt extrem de mari.

”Nu a mai mâncat de 4 zile, iar apă a băut abia astăzi. Nu s-a putut odihni din cauza durerilor foarte mari pe care le are acum, în perioada de recuperare. Operația a fost însă un succes. Azi a făcut și primii pași… Medicii nu i-au permis accesul la telefon, susțin că este o sursă de radiație și vor s-o elimine în această perioadă. De asemenea, Cătălin este supravegheat tot timpul de către o echipă de medici”, a declarat o sursă din anturajul creatorului de modă.

Cătălin Botezatu, despre cine l-a inspirat să aibă grijă de aspectul său fizic

Designerul vestimentar a vorbit, recent, despre persoanele care l-au inspirat, încă din copilărie, pentru a avea mare grijă de aspectul său fizic, dar și despre pașii pe care îi urmează zilnic pentru a arăta ca scos din cutie de fiecare dată când iese în public. Bote a dezvăluit că mama lui a fost cea care i-a dat primele sfaturi de îngrijire, încă din copilărie.(NU RATA, AICI: LORA A ”PRINS” ULTIMUL SOARE DE VARĂ PE PLAJA DIN MAMAIA! IMAGINI CU POSTERIORUL MEGA-EROTIC)

Țin minte că avea o cremă specială, făcută în farmacie de o prietenă a ei, pe care o folosea și care avea efecte uimitoare. Cu timpul, crescând, am adaptat ceea ce mă învățase mama mea, am avut grijă să îmi cumpăr produse de calitate. Nu am încetat niciodată să am grijă de mine. Este o formă de respect pentru mine și pentru cei din jurul meu“, a declarat designerul.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)