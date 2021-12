Raluca Bădulescu este, de departe, una dintre cele mai excentrice prezențe feminine din showbiz, iar, când vine vorba de a-și satisface plăcerile vestimentare, nu se uită la bani. O afirmă chiar ea și, ce-i drept, nu e de mirare. Nu de puține ori, jurata „Bravo, ai stil!” a încântat privirile „audienței” cu aparițiile sale desprinse din revistele de modă. CANCAN.RO a convins-o pe Raluca Bădulescu să divulge cât cheltuiește pe ținute.

Recunoscută pentru stilul excentric, Raluca Bădulescu este o împătimită declarată a pieselor exclusiviste, ajungând să cheltuiască adevărate averi pentru propria imagine. Nu o spunem noi, ci o afirmă jurata emisiunii „Bravo, ai stil!”

„Am această demență de nebuni”

„Este și în ADN-ul meu să mă îmbrac frumos, de unde rezultă că aproape toți banii pe care îi am se duc sută la sută în zona asta! Cheltuiesc tot, plus ce nu am, asta este povestea vieții mele, și ce nu am cheltuiesc pentru haine! Își mai vinde lumea câte o geantă, câte ceva, eu vreau să cumpăr tot, eu vreau să am tot, am această demență de nebuni!”, ne-a dezvăluit Raluca Bădulescu.

Printre articolele cu care se mândrește există o geacă purtată chiar de Michael Jackson: „Am standere de haine până şi în bucătărie! (…) Am una cu mărgele (n.r. «jachetă») (…) au fost făcute 50 de bucăți, a purtat și Michael Jackson una dintre ele (…) am zis că îi fac așa o vitrină și o port ca pe Sfintele Moaște!”, a mai adăugat Raluca Bădulescu.

(VEZI ȘI: ÎŢI VEI SCHIMBA PĂREREA DESPRE EA! DIN CE A FĂCUT BANI RALUCA BĂDULESCU ÎN TINEREŢE? PUŢINI ŞTIU ASTA)

Cât de posibil este un „Bravo, ai stil!” pentru bărbați?

De-a lungul timpului, în emisiunea de la Kanal D au participat doar prezențe feminine, însă unii dintre telespectatori s-au întrebat dacă ar fi posibilă o ediție în care și bărbații să concureze. Maurice Munteanu a ținut să elucideze misterul unui show dedicat exclusiv masculilor în întrecerea ținutelor.

„Nu cred că ar exista o miză reală dacă s-ar face un «Bravo, ai stil!»doar cu bărbați, pentru că, totuși, e o emisiune cu și despre haine, să nu uităm asta.

Cred foarte tare, în schimb, într-un proiect mixt și cred și sunt convins că ar avea cel mai mare succes de până acum!

Dacă s-ar face un «Bravo» doar cu bărbați, de exemplu, ar fi destul de restrictivă situația. Nu mă refer la faptul că bărbații nu ar putea să se îmbrace în fiecare zi diferit, ci doar la faptul că genul de content pe care ei ar putea să îl livreze ar fi un pic mai restrictiv…”, ne-a dezvăluit juratul.

„Se întâmplă întotdeauna lucruri neașteptate în cadrul show-ului”

Presărat cu multă intrigă și controversă, show-ul de pe Kanal D înregistrează audiențe-record chiar și în al șaptelea sezon. Mai multe dispute apărute între concurente, care s-au lăsat chiar cu descalificarea unei foste Miss România, au „piperat” pretextul vestimentar al emisiunii, aspect susținut chiar de afirmația Ilincăi Vandici.

„Se întâmplă întotdeauna lucruri neașteptate în cadrul show-ului, mă refer la discuțiile dintre fete, reacțiile lor, tot ce se întâmplă în culise și păstrăm totul extrem de real, astfel încât să le oferim celor de acasă adevărul absolut!”, a declarat Ilinca Vandici.

(CITEȘTE ȘI: RALUCA BĂDULESCU ÎI LĂMUREȘTE PE CEI CARE ÎI CRITICĂ IMAGINEA. DE CE POARTĂ, DE FAPT, VEDETA KANAL D PERUCI ȘI GENE FALSE)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com