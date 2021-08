Raluca Bădulescu este una dintre cele mai stilate femei din România, însă imaginea ei a stârnit de multe ori controverse. Vedeta a fost criticată în repetate rânduri în mediul online pentru stilul excentric, dar și pentru că nu se afișează fără peruci, fără machiaj strident și alte „artificii” de înfrumusețare. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Raluca Bădulescu le-a închis gura răutăcioșilor și le-a transmis tuturor celor care o critică un mesaj aspru.

În mediul online, acolo unde postează aproape zilnic fotografii, Raluca Bădulescu a fost de multe ori criticată pentru că ar avea o imagine mult prea excentrică, așa că noi am vrut să știm ce are de spus vedeta la adresa celor care o „blamează” pentru că poartă peruci, machiaj strident, gene false și unghii lungi.

„Eu nu sunt un personaj, eu sunt așa de mai mult de 30 de ani”

Deschisă, Raluca Bădulescu ne-a mărturisit că toate aceste „artificii” de înfrumusețare fac parte din viața ei de zi cu zi și că, pur și simplu, așa este ea, așa a ales să se afișeze și așa se simte cel mai bine.

„Aceasta este unul dintre subiectele mele favorite de discuție. De ce nu renunț la peruci, machiaj, unghii lungi etc. Păi de ce aș renunța?

Atâta timp cât eu sunt fericită cu imaginea pe care o am și nu neapărat că sunt fericită, ci aceasta sunt eu, aceasta este personalitatea mea, de ce aș face-o? Eu nu sunt un personaj, eu sunt așa de mai mult de 30 de ani”, a spus Raluca Bădulescu, pentru CANCAN.RO.

„Iubesc imaginea pe care o am”

Raluca Bădulescu a mai spus că nu ar renunța nicicând la lucrurile ce o fac fericită. De asemenea, vedeta Kanal D a mărturisit că nu-i pasă deloc de cei care o critică.

„Dacă n-am avut peruci, am avut extensii, gene lungi am avut întotdeauna, de când se pun extensii de gene, unghii lungi am de vreo 28 de ani, de când se pun în Romania, adică eu nu sunt un personaj care și-a pus unghii false, peruci etc. Toate lucrurile acestea, toate pe care le fac sunt parte din personalitatea mea, din mine, asta sunt eu cu adevărat. Acestea, pentru mine, nu sunt artificii de styling.

Eu iubesc hainele cu adevărat, iubesc imaginea pe care o am cu adevărat, mă preocupă lucrurile acestea cu adevărat și toate vin din mine. Asta sunt eu, nu are cum să vină să–mi spună cineva să fiu altfel decât sunt eu cea adevărată.

Persoanelor din mediul online care mai pun presiune, de multe ori, și întreabă de ce nu vreau să arăt eu natural și vreau să arăt așa, le spun: «Pentru că nu am cum să mă prefac!» Dacă eu aș arăta altfel decât arăt acum, ar însemna să mă prefac, lucru pe care nu l-am făcut niciodată și nu am să-l fac vreodată!” a conchis Raluca Bădulescu, pentru CANCAN.RO.

