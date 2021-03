Raluca Bădulescu și-a pus extensii destul de lungi: “Un refresh la look! Peruci o să port în continuare”. Cât de schimbată este jurata de la Bravo, ai stil! | FOTO

Raluca Bădulescu și-a făcut o schimbare de look senzațională, după ce a mers la salonul preferat de înfrumusețare! Totul a fost posibil după ce s-a consultat câteva minute cu specialistele și și-a ales extensiile potrivite pentru ea. La final, jurata de la “Bravo, ai stil!” a fost extrem de mulțumită de rezultat și s-a declarat cea mai fericită femeie din lume.

Raluca Bădulescu și-a pus extensii destul de lungi

În vârstă de 46 de ani, Raluca Bădulescu a optat pentru extensii blonde, care au aproape o lungime de aproape un metru. Într-o filmare publicată înainte de transformare, vedeta a subliniat că nu va renunța să poarte peruci, chiar dacă și-a dat un “reset de primăvară” la păr. Diva are o colecție de peste 300 de peruci și cea mai scumpă a fost 5.000 de euro.

“Vă pup, vă ador și vă iubesc! Păi, nu ne dăm nou un refresh la look? Să nu ne înțelegem greșit! Peruci o să port în continuare, însă, azi (n.r.: ieri), reginele mele, Alexandra și Amalia,… și ce am eu aici? Ultimul răgnet în materie de extensii! Cele mai bune calitative dintotdeauna! (…). Uite așa o să îmi crească părul (n.r.: își pune extensiile pe cap). Sunt cea mai fericită din lume! Extensii, baby! Long hair, hallo (n.r.: Salutare, păr lung)!”, a spus Raluca Bădulescu pe Instagram Stories.

Raluca Bădulescu are o boală delicată la păr

Puțini sunt cei care nu știu că Raluca Bădulescu se confruntă cu alopecia – căderea parului sau calviția – este o afecțiune dermatologică inflamatorie care afectează foliculii piloși, în special de la nivelul scalpului. De asemenea, specialiștii spun că este o afectiune autoimuna declansata de predispozitia genetica asociata cu factorii de mediu. Din acest motiv, ea poartă aproape mereu perucă și, rareori, și-a arătat podoaba sa capilară în ultimii ani.

“Este o pasiune pe care o am de foarte mulți ani. Am acasă aproximativ 100 de peruci, de diferite culori și stiluri de coafură. Le aduc special din America, Rusia sau Italia. Ele mi-au întregit look-ul și mi-au făcut viața mult mai frumoasă. Este fantastic să poți fi coafată la secundă, îmi pun un fond de ten, fard de obraz și puțin rimel și sunt fresh. Plus că părul normal, după o anumită vârstă, nu mai ține atât de mult din cauza vopselelor și a folosirii intensive a plăcii. Perucile sunt o salvare și o bucurie în același timp. Cam în doi ani de zile le-am adunat pe toate, dar nu vreau să mă opresc aici. Cea mai scumpă perucă pe care o am este de 5.000 de euro și este din păr natural și o ador”, a vedeta într-un interviu mai vechi acordat publicației Click!

