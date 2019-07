Raluca Moianu, la un pas de tragedie. Vedeta era în Grecia când s-a dezlănțuit furtuna

Raluca Moianu a fost la un pas de tragedie. Vedeta era în Grecia când s-a dezlănțuit furtuna.

A fost cel mai puternic ciclon care a devastat vreodată Halkidiki, una dintre cele mai populare destinaţii de vacanţă din Grecia. Raluca Moianu a prins furtuna teribilă care a afectat nordul Greciei. Afectată de experiența traumatizantă, vedeta TV, aflată în vacanță în Grecia, a postat o fotografie făcută chiar de ea, cu copaci căzuți peste mașinile turiștilor. (CITEȘTE ȘI: RALUCA MOIANU, MĂRTURISIRI DESPRE LUPTA CRÂNCENĂ CU DEPRESIA DUPĂ MOARTEA SOȚULUI: “ATÂT DE TARE M-A ÎNCERCAT VIAŢA, CĂ…”)

”Eu am facut aceasta poza.Furtuna ne-a prins pe autostrada, in Sithonia.Nu am vazut in viata mea asa ceva si sper sa nu mai am vreodata parte.Drumurile au fost blocate de copaci cazuti si interventiile pompierilor au durat multe ore.Promit ca data viitoare cand plec sa ma uit cu atentie la avertizarile meteo. Acum e senin si sper sa ramana asa. Acum suntem bine, dar recunosc ca ne-am speriat rau alaltaieri! A fost infricosator, dar a trecut. Multumesc lui Dumnezeu ca suntem bine”, a scris Raluca Moianu pe contul ei de Facebook.

Ciclonul mediteranean a răvăşit staţiunile din peninsulă cu rafalele de peste 100 de kilometri pe oră. Nicio staţie meteo nu a avertizat că vine potopul. Aseară, la ora nouă şi treizeci de minute, turişti, vedete şi localnici au fost surprinşi de furtuna care a lovit cu o violenţă nemaivăzută.

Raluca Moianu, mărturii despre lupta crâncenă cu depresia

Raluca Moianu a intrat în depresie la scurt timp după decesul soțului ei, care a fost răpus de cancer. Teribila boală i-a măcinat trupul, iar cei care l-au văzut în ultimele luni de viață au povestit că Marius Ancuța nu cântărea mai mult de 50 de kilograme. Văduvă și cu o fetiță de crescut singură, vedeta a cerut ajutorul unui psiholog ca să reușească să scape de depresie. (CITEȘTE ȘI: FIICA LUI MARIUS ANCUŢA, PRIMA ANIVERSARE FĂRĂ TATĂL EI! RALUCA MOIANU, MĂRTURII TRISTE DESPRE ZIUA ADOLESCENTEI)

“Eu sunt o persoană veselă şi încerc sa rămân pozitivă. Cred că așa ne naştem, nu este doar autocontrol. Eu am o fetiţa de 14 ani, nu pot să îmi permit. Când ajungi să fii părinte singur, trebuie să mergi înainte. Depresia nu te întreabă. Dar te duci repede la psiholog şi trebuie să te dregi. Fiecare om are povestea lui, dar cred că dimineaţa te uiţi în oglindă şi spui că eşti fantastică. Iar energia pozitivă te ajută să primeşti un zâmbet. Atât de tare m-a încercat viaţa, că vreau să rămân pozitivă”, a declarat fosta prezentatoare în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Raluca Moianu i-a dăruit regretatului comentator Marius Ancuţa o fetiță.