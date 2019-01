Raluca Moianu a făcut eforturi uriașe de ziua de naștere a fiicei pe care o are cu regretatul comentator sportiv Marius Ancuța. Mara Ilinca Ancuța a împlinit 14 ani – vârsta buletinului. Fosta prezentatoare i-a organizat o petrecere surpriză la care a invitat câțiva prieteni fără ca sărbătorita să știe. Ea a făcut mărturii triste în cadrul unui interviu acordat după ziua de naștere a adolescentei.

Fiica lui Marius Ancuţa, prima aniversare fără tatăl ei! Raluca Moianu, mărturii triste despre ziua adolescentei

Rămase fără stâlpul familiei, Raluca Moianu și fiica ei sunt foarte unite și se sprijină una pe cealaltă. În urmă cu două zile, fata lui Marius Ancuța a împlinit 14 ani, iar ea a avut parte de o surpriză din partea mamei sale. În timpul declarațiilor despre ziua de naștere a prințesei sale, fosta prezentatoare de la TVR 1 a mărturisit cu vocea tremurândă: “Mara știe că tăticul nostru e tot timpul cu noi”.

“Aseară (n.r.:15 ianuarie) au venit prietenii ei cu tort, să-i facă o surpriză, în complicitate cu mama. Ea nu înțelegea de ce nu-i răspunde nimeni la telefon, nu știa că eu vorbesc cu prietenii ei și îi așteptăm. Am avut un an foarte greu. Dar tati o să rămână mereu cu noi. Știm că ne veghează, din Cer. Mara e o fire sportivă, seamănă cu tatăl ei. E un copil bun, știe ce-și dorește, învață bine, dar ca fiecare adolescent are momentele ei, însă ne desurcăm. Mara știe că tăticul nostru e tot timpul cu noi”, a mărturisit Raluca Moianu pentru click.ro.

În anul 2018, soțul Ralucăi Moianu s-a stins din viață, după o luptă cu cancerul. Marius Ancuța a murit la doar 50 de ani, iar suferința a fost extraordinar de mare pentru toată lumea.

“Sunt bine, am un copil şi pentru el sunt bine. Eu sunt o persoană puternică. Mi-a spus înainte să plece că pleacă liniştit că ştie că sunt lângă Mara. Mario nu ar fi vrut să se ştie că este bolnav. La început i s-a spus că este norocos şi am sperat că o să fie bine. După operaţie a făcut o infecţie. Este complicat să dăm vina pe ceva, avem medici foarte buni, am întâlnit oameni foarte buni, dar spitalele sunt îngrozitoare. Este clar că în România este bine să fii sănătos. În luna mai a comentat meciuri, a făcut un efort extraordinar. Cred că singurul lui regret este că ne-a lăsat singure”, a declarat Raluca Moianu în cadrul emisiunii “Agenţia Vip” într-un interviu acordat la sfârșitul anului trecut.

Fostul soț al Ralucăi Moianu era si medic stamotolog. El deținea în Capitală un club de biliard și snooker.

Raluca Moianu și Marius Ancuța s-au despărțit, dar s-au împăcat