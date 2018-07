Raluka, familia pe primul loc: ”Mă gândesc la ce mai are mama nevoie, ce pastile să-i mai iau…”

După ce familia ei a făcut sacrificii pentru ca Ralukăi să nu-i lipsească nimic, acum artista își răsplătește familia și o întreține. (Cele mai bune oferte laptopuri )

Înainte de a da banii pe un lucru anume, Raluka se gândește că de fapt are alte priorități. Îndrăgita cântăreața își pune familia pe primul loc și abia apoi se gândește să-și satisfacă și nevoile personale.

”Eu nu am din astea cu hainele, cu chestii de fete. Eu mă gândesc ce să le mai cumpăr la căței, ce să mai cumpăr pentru nepoțel, mă gândesc mamei ce mai are nevoie, ce pastile trebuie să-i iau. Sunt cu altele. Nu am din astea de fete să-ți zic sincer.”, a mărturisit Raluka pentru libertatea.ro.

Banii câștigați la ”Asia Express” îi va cheltui cu familia

De asemenea, banii pe care Raluka i-a câștigat în cadrul show-ului "Asia Express", îi va cheltui cu familia.

"Banii nu i-am primit încă. Banii de pe asemenea contracte se primesc un pic mai greu pentru că ăia nu se negociază să-i primim mai repede. Dacă știam că o să câștigăm probabil am fi negociat. Dar atât eu cât și Ana vom cheltui acești bani împreună cu famila.", a mai spus Raluka pentru libertatea.ro.