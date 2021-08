Ramona și Monica Gabor își promovează parfumurile peste tot. Cât costă o simplă sticluță din gama lor

Pe parcurs ideea s-a extins şi am ajuns la 10 parfumuri diferite. Momentan am lansat doar 5 pe piaţă, însă în luna decembrie urmează să lansez încă alte 5 parfumuri. E un proiect foarte special pentru mine”, a declarat Ramona Gabor pentru Click.ro.

Ramona Gabor nu se grăbește să ajungă la altar

Are 31 de ani și se consideră o femeie împlinită și chiar dacă susține că îi lipsește un partener de viață, Ramona Gabor spune, totodată, că nu este încă pregătită pentru a face acest pas în viața ei.

„Am avut începuturi modeste, însă acum simt că da, am tot ceea ce îmi trebuie în Dubai, mi-am cumpărat propriul apartament, am afacerea mea, am un nume aici, sunt conectată suficient de bine pentru a îmi dezvolta afacerea, nu cred că-mi mai trebuie nimic din punct de vedere financiar.

Însă, din punct de vedere emoţional probabil singurul lucru care ar lipsi acum este un partener de viaţă şi o familie, dar nu cred că sunt pregătită momentan pentru acest pas în viaţa mea” a mai declarat Ramona Gabor, potrivit sursei citate.