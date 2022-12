Ramona Olaru, revoltată în mediul online! Ce a pățit blondina de la „Neatza cu Răzvan și Dani”: „Cineva a stat la pândă”

Ramona Olaru și-a vărsat nervii în mediul online, acolo unde a împărtășit celor care o urmăresc, ce a pățit în cursul după-amiezii de astăzi, 20 decembrie. Matinala de la „Neatza cu Răvan și Dani” s-a arătat de-a dreptul furioasă din cale afară.

„Bomba” cu energie de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, Ramona Olaru, s-a confruntat cu o situație care a scos-o din minți. După ce a încheiat filmările de la matinal, blondina s-a dus grăbită să-și rezolve treburile prin oraș. A parcat mașina preț de 40 de minute, însă, din cauza unei probleme, Ramona a fost nevoită să stea mai mult timp până să-și rezolve tot ce avea de făcut. Motiv pentru care, a depășit termenul pentru care plătise bilet de parcare. Când a ajuns la mașină, a avut parte de o surpriză.

Ramona Olaru, foc și pară pe autoritățile locale

Blondina a plătit biletul de parcare exact cât să-și rezolve treaba, iar potrivit calculelor ei, mai mult de 40 de minute nu i-ar fi luat. Însă, din cauza că nu a reușit să se încadreze în timp, Ramona a fost taxată pentru timpul suplimentar pe care l-a depășit și a primit o amendă de la poțiștii rutieri.

„Se dă următoarea problemă. Eu am parcat pe o stradă unde trebuie să plătești parcarea printr-un SMS. Am plătit această parcare pentru o oră pentru că aveam de stat vreo 40 de minute, însă s-a întâmplat dintr-o problemă să stau o oră și un sfert. În acest sfert de oră, cineva a stat la pândă și mi-a lăsat o amendă ca și cum eu n-am plătit parcarea. Primăria București este de treabă și din acest lucru se îmbogățește, pare-se. Ce faci într-o situație din aceasta, pentru acele 15 minute, că poate am leșinat și poate plăteam când ieșeam?!”, a spus Ramona, în cadrul unui InstaStory.