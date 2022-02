Randi dezvăluie „sacrificiile” pe care le-a făcut pentru a arăta ca în reviste! Artistul în vârstă de 38 de ani „rupe” internetul în două cu fotografiile sale! 

Andrei Ropcea, cunoscut publicului larg sub numele de Randi, încântă „audiența” cu melodiile pe care le compune, dar și cu imaginea sa. Considerat unul dintre cei mai apreciați artiști din industria muzicală românească, Randi a învățat ce „vinde”, atunci când vine vorba despre social media și nu numai. CANCAN.RO l-a „descusut” pe artist și a aflat care este metoda prin care Randi reușește să arate la cei 38 de ani ca la 20. Declarațiile exclusive, mai jos!

„Vreau sa fii fericit pentru tine, pentru mine” este unul dintre versurile melodiei „De vorbă cu mine” pe care Randi o cântă alături de Connect-R și pare că reflectă fidel principiul după care artistul se ghidează în viață. Cel puțin în ultimii ani!

„Am început să mă deștept”

Mult mai conectat cu sine și atent la nevoile pe care organismul său le are, Randi a reușit să se înțeleagă și să descopere o altă modalitate prin care să fie fericit. Nu e vorba de ceva special, mărturisește artistul, ci, pur și simplu, mai multă informare.

„Nu am avut un moment, ci o înlănțuire de momente. Am început să mă deștept și aici intervine motivația și voința, să nu mai mănânci doar ce-ți place la gust. Și în momentul acela am realizat că e mai important să mănânc pentru sănătate și nu pentru gust. Nu spun că nu-mi place ceea ce mănânc, dar nefiind informat nu prea știi ce ai putea să mănânci ca să-ți placă la gust„, mărturisește artistul.

Artistul a renunțat la vechile obiceiuri/ Sursă foto: Instagram.com

CITEȘTE ȘI: RANDI, DEZVĂLUIRI DESPRE CUM AR TREBUI SĂ ARATE FEMEIA PE CARE O VA DUCE LA ALTAR: „DACĂ EȘTI ECHILIBRAT ȘI PUTERNIC, E GREU SĂ MAI FII IMPRESIONAT”

„Nu consider că am făcut sacrificii pentru a arăta așa!”

În ceea ce privește stric obiceiurile alimentare la care a renunțat, artistul are o listă destul de lungă, însă, susține el, nimic din toate acestea nu poate fi încadrat în categoria „sacrificiilor”: „Cred că dacă faci ceva spre binele tău, nu se numește sacrificiu. Iar eu am renunțat la toate lucrurile care îmi făceau rău sau nu-mi făceau tocmai bine, pentru că sunt și alimente pe care le poți mânca și nu simți consecințele imediat, dar în timp se vor vedea”

Randi, în vacanță/ Sursă foto: Instagram.com

„Am renunțat acum vreo șapte, opt ani la carnea roșie, pâine, nu prea mănânc paste, prăjit. Tind să mănânc cât mai multe lucruri verzi. Și asta vine, bineînțeles, mână în mână cu programul zilnic de sport, o gândire sănătoasă, cu niște suplimente ca să-ți menții o masă musculară, dacă faci sport.

Și, în rest, cred că stresul joacă un rol foarte important în forma noastră și în îmbătrânirea creierului, în general”, ne-a mai dezvăluit artistul.

„Îmi permit să mai și greșesc! „

Drumul ales a devenit deja bătătorit, iar noile obiceiuri bine întipărite în mine, însă, din când în când, mai există și „abateri”: „Nu sunt un amator de dulce, dar atunci când e o ocazie specială și decid că nu mai vreau să mă abțin, mănânc cât pot de mult. Dar știu că se întâmplă maximum la o săptămână și asta-mi dă o stare de echilibru.

Nu prea mă simt vinovat când fac asta! Am o conștiință care m-a înțeles și mă lasă în pace. M-aș simți vinovat dacă ar avea niște efecte, s-ar vedea pe mine sau … dar îmi permit să mai și greșesc”, a mai adăugat cântărețul.

VEZI ȘI: RANDI ȘI-A RECUNOSCUT INFIDELITĂȚILE! ARTISTUL A CĂLCAT STRÂMB ÎN FOSTELE RELAȚII. „AM FOST ÎNȘELAT ȘI AM ȘI ÎNȘELAT”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com