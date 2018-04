Florentina Sarkezi întoarce privirile oriunde s-ar afla! Tânăra de 27 ani are părul până la glezne, nu s-a mai tuns de 11 ani, întâmpină greutăți în a-l întreține, dar nu se lasă! Zice că nu se va tunde niciodată. Iar aspirațiile de viață sunt, oarecum, legate de podoaba capilară impresionantă. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezintă povestea uluitoare a fetei supranumite – cum altfel – Rapunzel. (VEZI ȘI: ARE PĂRUL ATÂT DE LUNG, ÎNCÂT POATE SĂ ÎL POARTE CA PE O ROCHIE!)

S-a născut în Sibiu, dar drumurile vieții au condus-o înspre Baia Mare. Se căsătorise și și-a urmat bărbatul! Dar și visul de a avea cel mai lung păr din lume. Și se ține de cuvânt. Nu s-a mai tuns din 2007, dar și atunci o făcuse dintr-o necesitate medicală: a fost operată de scolioză dorso-lombară, fiind nevoită să-și taie părul până la umeri.

Povestea părului care i-a adus porecla Rapunzel o spune, pentru CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, chiar Florentina.

”Am 27 de ani. În 11 ani, părul a crescut de la umăr până la glezne. În 2007, l-am tăiat, deoarece nu reușeam să îl mai îngrijesc, după ce am suferit o operație de scolioză dorso-lombară și nu aveam nici condițiile pe care le am azi. Iarna îl spăl o dată pe săptămână, iar vara, de două ori. Am nevoie de 30-40 minute pentru a-l spăla și pentru aplicarea balsamului.

Pe timp de iarnă, am nevoie de două zile pentru a-l usca natural, deoarece nu folosesc uscătorul de păr, iar vara, câteva ore. Pentru pieptănat, vreo 20 de minute, dar nu o fac în fiecare zi", spune Florentina.

Tânăra povestește ce reacție au oamenii pe stradă când îi văd părul, cum vor să-l atingă… "Oamenii sunt foarte încântați, mirați, vorbesc între ei, dacă nu au curajul să mă întrebe, îmi cer voie să-l atingă, „cu ce vă spălați", foarte multe întrebări. În călătoriile mele, de obicei, îmi cer să fac poze cu ei. Și pe stradă, la fel. Copiii se bucură foarte mult", adaugă Florentina.

Pleacă pe Coasta de Azur

„Rapunzel din Baia Mare" a dezvăluit că are și alte porecle. "Am si alte nume, de când sunt mică mă strigă Jasmine, Pocahontas, Mulan … ", mai spune ea.

"Nu mi-a propus nimeni să-l tai contra-cost. Nu l-am vopsit niciodată, nu folosesc placa și nu vreau să-l vopsesc. La ocazii foarte mari, fetele reușesc să-mi onduleze părul cu multă răbdare. Le mulțumesc fetelor care mă ajută tot timpul când am nevoie, Alexandra Carevic, Estera și Maria Ion, Rebeca și Tăbiță Sarkezi, ele nu mă refuză, ca saloanele de coafură. Părul îl lăsăm natural, cum a fost dat de Dumnezeu să crească. În familia mea, toate fetele au părul lung și bogat. Pentru noi este o podoabă care exprimă feminitatea", a continuat tânăra.

Are planuri mari, va participa la un casting pe Coasta de Azur și speră să câștige banii necesari pentru o viață frumoasă.

”Planurile mele, care deja pot deveni realitate… Candidatura mea a fost reținută la grupul VOG în Lyon, Franța, și o să particip și la un casting în luna iunie, pe Coasta de Azur, și aștept mai multe răspunsuri, care sper să fie pozitive. Îmi încerc viitorul profesional unde se dechid drumuri. Îmi doresc să am o situație financiară mai bună, pentru a putea rămâne acasă, să mă ocup de soțul meu nevăzator și de copilul meu, care a suferit un AVC antenatal”, a încheiat Florentina Sarkezi.

