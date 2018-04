Bianca e ca și luată! Craiul Ștefan Stan a pus ochii pe ea și acum e îndrăgostit lulea! A cerut-o de nevastă, iar răspunsul a fost afirmativ. După relații mai toate pasagere, s-a găsit, în sfârșit, îmblânzitoarea leului! Artistului nu i-a fost deloc ușor s-o cucerească. S-a chinuit, nu glumă, să-i intre în grații, dar a tras lozul câștigător. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă culisele unei relații care ar urma să se oficializeze cât de curând.

”Băi, vezi că ăsta e golan, e vagabond!”. Asta ar fi aflat Bianca despre Ștefan Stan de la ”binevoitori” și tocmai de aceea artistului i-a fost teribil de greu să o cucerească. I-a luat timp, răbdare… Acum, la un an și jumătate distanță de când ochii li s-au întâlnit într-o cafenea din Capitală, la o masă comună, cu prietenii în jur, Ștefan e hotărât să se însoare. Și ea, tânăra Bianca, la fel. (CITEȘTE AICI: ȘTEFAN STAN NE-A POVESTIT CUM A AJUNS SĂ ”CERȘEASCĂ” LA LONDRA)

Dar cum s-a derulat totul, acolo la cafenea? A intrat, a văzut-o, a încercat. Fără succes. Întâmplător, s-a întâlnit cu ea după vreo săptămână. Aceeași cafenea, aceeași masă, aceeași prieteni. Doar că acum Bianca a dat semne de socializare. Cu el. Era scânteia care avea să declanșeze focul dragostei. Povestea curge frumos, povestea de dragoste spusă chiar de celebrul Ștefan Stan, pentru CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România.

”E o fată frumoasă, am cunoscut-o la o cafea… Mi-a atras atenția. Eram cu niște prieteni, ea a venit a doua oară… Prima dată când ne-am vazut, doar ne-am uitat, așa… Nu era nimic… Am stat la aceeași masă, aveam prieteni comuni. Am glumit, am râs în acea seară, parcă de final de vară. Stăteam până la 4-5 dimineața de vorbă, la, la, la… (CITEȘTE AICI: CE A POSTAT ȘTEFAN STAN, DUPĂ CE S-A ÎNTORS DIN TURNEU: ”EA NU MAI VINE!”)

A doua oară ne-am întâlnit tot acolo, la cafea, și am început să-mi activez farmecul. M-am oferit s-o duc acasă, a zis nu! Aveam faimă de cuceritor… A vorbit cu mine, a glumit, a zâmbit, dar atât! Am aflat numărul ei… M-a plimbat vreo săptămână și ceva. Apoi am început să ieșim. Ne-am plimbat vreo trei-patru luni. Doar ne-am plimbat, terase… ”, rememorează Ștefan.

S-a mutat la el după trei luni!

Cu ce l-a ”zăpăcit” tânăra? ”Mi-a plăcut foarte tare de ea. E foarte inocentă. E foarte respectuoasă. Are o educație ieșită din comun, pe care azi nu o mai găsești. Mi-a plăcut fizicul ei, nu știu, tinerețea ei… Este o păpușă! Ne-am mutat împreună din prima zi în care ne-am combinat! După alea trei-patru luni în care doar ne-am plimbat. Am o relație foarte bună și cu părinții ei”, dezvăluie artistul. (CITEȘTE AICI: DORU TODORUŢ ŞI FOSTA IUBITĂ A LUI ŞTEFAN STAN ŞI-AU ASCUNS RELAŢIA, DAR…)

Ștefan Stan și-a spus, clar, ”Ea e aleasa”, pentru că, de curând, i-a spus că o vrea de nevastă. Iar răspunsul ei l-a trimis în al nouălea cer! ”Căsătorie? Vrem s-o facem. I-am zis că o iau de nevastă! Ea a acceptat, nu avea cum să zică nu! Vreau să mă căsătoresc! Am 40 de ani, vreau să fac și eu lucruri, nu vreau să stau așa…”, spune cântărețul. Care, pentru a puncta cât de sudată și de armonioasă este relația zice că între ei nu există certuri: ”Doar discuții, nici măcar contradictorii. Nu e geloasă. Are încredere mare și în ea, și în mine. ”

”Am petrecut împreună mai tot timpul anului trecut. Când am cântări, merg singur. Munca-i muncă, nu are legătură cu viața privată. Suntem împreună când am timp liber, mergem la mare, la munte…”, explică Ștefan.

Apoi amintește că, din partea prietenilor, nu a avut nicio șansă în fața Biancăi: ”Prietenii nu mi-au dat șanse cu ea. Nu mi-au dat pentru că toată lumea mă cunoaște așa cum sunt. Sau, mai bine spus, cum eram. De aia Bianca nu s-a aruncat din start, pentru că toată lumea a sfătuit-o: «Băi, vezi că ăsta e golan, vagabond, vezi că-i cutare, cutare…» Uite… Sincer, m-a schimbat foarte mult. E pentru prima oară când văd o relație altfel. Și e și cea mai lungă, avem un an jumătate… Până acum la mine cea mai lungă a fost de opt luni. (VEZI ȘI: SOȚUL SUPER-PREZENTATOAREI DE LA ANTENĂ S-A PUPAT CU FOSTA IUBITĂ A LUI DANI OȚIL!)

E o relație pe care o văd altfel, matur, fără copilării. Chiar se întâmplă lucruri pe care le doresc. Eu vreau să fac ceva. Până acum nu am vizat lucrurile astea. Până la această relație lucrurile erau așa pentru mine: hai să fie frumos, marfă, OK… Acum nu am parte de surprize, nu am parte de lucruri neplăcute, e foarte fresh. E ceva care se leagă, momentan. Acum, știi cum e, imprevizibilul… Nu poți garanta absolut nimic. Numai că eu asta simt, că va fi perfect!”, mai spune Ștefan Stan.

