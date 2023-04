Răsturnare de situație în cazul în care este implicat Dan Diaconescu! Magistrații i-au dat dreptate fostului patron OTV

Dan Diaconescu a scăpat de arestul la domiciliu. Tribunalul Constanța a hotărât ca fostul jurnalist să fie plasat sub control judiciar, însă trebuie să respecte un set de reguli.



Dan Diaconescu va continua să fie cercetat sub control judiciar, după ce magistrații de la Tribunalul Constanța au respins decizia inițiala luată de Judecătoria Constanța de a-l plasa în arest la domiciliu, în dosarul în care este acuzat de act sexual cu un minor în formă continuată și folosire a prostituției infantile în formă continuată. De asemenea, i-au fost impuse lui Dan Diaconescu anumite reguli pe care trebuie să le respecte în următoarele 60 de zile.

Redăm, mai jos, decizia magistraților.

Ce reguli trebuie să respecte Dan Diaconescu

„Desfiinţează hotărârea

Soluția pe scurt: În baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, ca nefondată. În baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de inculpatul DIACONESCU CRISTIAN-DAN împotriva încheierii nr. 353 din data de 07.04.2023, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Constanţa în dosarul penal nr. 9546/212/2023, desfiinţează în parte încheierea contestată, iar în urma rejudecării: În baza art. 227 alin. 2 Cod procedură penală, cu reţinerea art. 204 alin (11) Cod procedură penală în referire la art. 211 Cod procedură penală raportat la art. 215 Cod procedură penală şi art. 2151 alin. 1 Cod procedură penală dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă inculpatul DIACONESCU CRISTIAN-DAN, cercetat pentru săvârșirea în stare de recidivă postexecutorie a infracțiunii de act sexual cu un minor în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 220 alin. 1 şi alin. 4 lit. e) C.pen., cu aplicarea prevederilor art. 35 alin. 1 C.pen., precum şi ale art. 41 alin. 1 C.pen., a infracțiunii de act sexual cu un minor în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută ?i pedepsită de dispozițiile art. 220 alin. 1 şi alin. 4 lit. e) C.pen., cu aplicarea prevederilor art. 35 alin. 1 C.pen., precum şi ale art. 41 alin. 1 C.pen., a infracțiunii de folosire a prostituţiei infantile în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 2161 C.pen., cu aplicarea prevederilor art. 35 alin. 1 C.pen., precum şi ale art. 41 alin. 1 C.pen., precum şi a infracțiunii de folosire a prostituţiei infantile în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 2161 C.pen., cu aplicarea prevederilor art. 35 alin. 1 C.pen., precum şi ale art. 41 alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. 1 C.pen., pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 13 aprilie 2023 până în data de 11 iunie 2023, inclusiv.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul DIACONESCU CRISTIAN-DAN trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Poliţia Municipiului Bucureşti/Poliţia Sector 3 Bucureşti, organ desemnat cu supravegherea inculpatului, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar, inculpatul DIACONESCU CRISTIAN-DAN să respecte următoarele obligaţii: a)să nu părăsească teritoriul Rpmâniei, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată; b) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă. c) să nu ia legătura, direct sau indirect, cu martorii Sava Daniel Mihai, Nicolau Adrian Ionuţ, Pisică Toni Alexandru, Borcan Alexia-Anamaria, Dicu Nicolae-Alexandru, Gemenetzidis Georgios-Vasile, persoanele vătămate Turceanu Alina, Turceanu Adina.

În baza art. 215 alin. 3 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului DIACONESCU CRISTIAN-DAN că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Măsura se comunică, de îndată, organului de politie şi celorlalte autorităţi prevăzute de lege, conform art. 215 alin. 4 şi 5 Cod procedură penală. Înlătură dispoziţiile contrare prezentei încheieri şi menţine restul dispoziţiilor încheierii contestate, în măsura în care nu contravin prezentei încheieri. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunțată în cameră de consiliu, astăzi, 13 aprilie 2023.

Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 235/2023 13.04.2023”, se arată în decizia instanței.

