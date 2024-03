Călin Geambașu a câștigat deja în instanță un proces important, cel cu mama copilului său, Angelica Cadar și așteaptă pronunțarea într-un alt dosar, după ce și-a dat tatăl în judecată. După soluția dată de judecători, femeia i-a achitat o restanță de 10.000 de euro, reprezentând plata pensiei alimentare pe o perioadă de patru ani pentru fiul său, care a rămas la el. De două luni însă, potrivit mărturisirilor făcute de acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO, actrița a rămas iar în urmă, cu plata.

Chiar dacă s-a judecat nu mai puțin de șase ani cu mama copilului său, Călin Geambașu e pregătit să o primească înapoi. Cu o condiție însă! Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, artistul ne-a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Angelica Cadar, precum și despre fiul său, și nu numai.

CANCAN.RO: Recent, te-ai întâlnit cu tatăl tău, în fața instanței. Soluția a rămas în pronunțare…

Călin Geambașu: Nu doresc să vorbesc despre acest proces decât după ce se va da pronunțarea finală. Mai e puțin…

CANCAN.RO: Ai mai câștigat un proces important, cel cu mama copilului tău. Despre acesta ce ne poți spune?

Călin Geambașu: De fapt e un singur proces, ei sunt împreună. Angelica a stat la tatăl meu acasă, în timpul procesului. În apartamentul în care am crescut.

Au fost plângeri penale ale ei împotriva mea, pe care le-am demontat. În civil, legat de copil, a pierdut. S-au acumulat niște pensii alimentare. A plătit o parte substanțială, de 10.000 de euro, abia după intervenția procurorilor și a sentinței definitive, din noiembrie 2023. Iar asta arată din nou reaua credință. În patru ani plătea doar sporadic, deși era vorba de pensia alimentară a copilului.

Ce pensie alimentară plătește mama fiului său

CANCAN.RO: În prezent, e la zi cu plata pensiei alimentare? La cât se ridică aceasta?

Călin Geambașu: A sărit și acum, de vreo două luni, peste pensie. Are 700 de lei pe lună. Eu cerusem și vizita în beneficiul ei. Îi dădeam și casa și copilul, doar ca să nu fie zdruncinat băiatul. I le-am oferit chiar în instanță. Dar a refuzat. Și a preferat să mă atace. Acum nu mai stă la ai mei, ci undeva în Băneasa…

CANCAN.RO: În ce relație sunteți?

Călin Geambașu: Deși în apel, ea nu a cerut program de vizită, Davin (n.r. fiul celor doi, în vârstă de 15 ani) e acum cu ea. În apel a cerut doar chestiuni materiale, să se reducă pensia pentru copil și să se anuleze cheltuielile de judecată. Dar ea știa că eu nu o să-i îngrădesc niciodată să vadă copilul.

Am fost și la mare împreună, îmi conduce și acum mașina personală. E normal să o pot sprijini să relaționeze cu copilul cât mai bine. Dacă ea o folosește în scopuri personale, e conștiința ei.

Suntem ca și o familie, uneori. Dar ea trebuie să-și depășească aceste ifose, aceste ambiții. Eu i-am demontat legal toate acuzațiile.

Ce condiție pune să formeze iar un cuplu cu Angelica Cadar

CANCAN.RO: Te-ai gândit să mai ai o relație serioasă?

Călin Geambașu: Când a început procesul, a venit lângă noi, să ne sprijine, prima mea iubită din adolescență. A stat vreo șapte luni. Îl ducea pe Davin la școală, avea grijă de el. Se mutase la noi. S-a readus în poziție o relație după 20 de ani. Atunci ne despărțisem din altruismul meu, pentru că vedeam că-și sacrifică relația de dragul meu. Tocmai că o iubeam și o iubesc și acum.

Dar o mamă nu poate fi susbtituită.

Dar ce se specula în instanță de către Angelica? Spunea că copilul îi spune mamă lui fostei iubite. Doar ca să bage strâmbe. Și ca să nu mai existe acest punct de atac, am vorbit cu ea… I-am explicat că suntem în proces, și că tot ce am construit, se poate dărâma. A înțeles, s-a întors înapoi în Austria. E un om bun, șefă de promoție la liceu, a fost prim-balerină la 18 ani.

CANCAN.RO: Iei în calcul să formezi iar un cuplu cu Angelica?

Călin Geambașu: După ce se termină procesul, poate Angelica își corectează modul de abordare…Și vom fi iar împreună. Nu pot să mă gândesc ce voi face după. Am un singur scop-copilul. Anul acesta va merge la liceu. Lui trebuie să-i fie bine. Nu mai am urgențe, tumulturi adolescentine. Sunt un părinte dedicat, full time. Menire mai divină și nobilă nu pot simți.

„Sunt tras în scandaluri, nu eu le-am făcut”

CANCAN.RO: Totuși, de ce ai deschis aceste procese?

Călin Geambașu: Am un istoric curat, dinainte de 2017, de când m-au atacat părinții mei. Sunt tras în scandaluri, nu eu le-am făcut. Trebuind cumva să răspund, am fost supus la o defensivitate, pe care nu mi-am dorit-o.

Am mai ieșit public atunci când cu moartea Mălinei. Eu atunci am apărat o situație pe care noi toți am preluat-o greșit atunci, cu sinuciderea Mălinei. De la vorbele Doinei..Am zis că dacă spune mama ei, așa e. Apoi să vedem la INML că nu era chiar așa. Nimeni dintre cei avizați nu a mai folosit termenul de sinucidere până astăzi. A fost o situație de șoc atunci. Noi cântam împreună.

Am ieșit doar să apăr amintirea unui om imaculat cum a fost Mălina.

Cum a ajuns fiul său toboșarul formației la doar 12 ani

CANCAN.RO: Davin pare să-ți calce pe urme…

Călin Geambașu: Davin cântă cu noi. Ce trăiri deosebite și ce trăiri avem pe scenă, de câțiva ani, de când ne acompaniază live! Și în vară, la festivalul de la Mamaia, a fost cel mai tânăr toboșar din istoria festivalului, care a cântat live cu orchestra simfonică.

Cântă cam trei ore la tobe cu noi, pe seară. Vine cu noi prin țară. Acum doi-trei ani, am avut încredere să-l iau cu noi ca unic toboșar. La 12 ani a ținut un eveniment întreg. Toboșarul nostru a avut o problemă deultim moment. Dar Davin mi-a zis că el știe piesele, acestea fiind la nivelul zecilor.

CANCAN.RO: Fiind clasa a opta, face și meditații? Cine i le plătește?

Călin Geambașu: Are și meditator, lucrează și singur, are rezulatte bune la școală. E un moment greu, fiind în clasa a opta. Se pregătește pentru admiterea la liceu. Eu plătesc tot ce ține de viața unui copil.

Ce relație are fiul său cu bunicul lui, Petre Geambașu

CANCAN.RO: Am înțeles că nu vrei să vorbești, momentan, despre tatăl tău. Dar ce relație are totuși cu Davin nepotul său?

Călin Geambașu: Ai mei îi trimit doar câte un mesaj la câteva luni de zile. Ei au ce au cu mine. Davin a fost acum vreo 2-3 ani ultima oară la ei, deși stăm la o stradă de ei. De la asta a pornit. L-am întrebat dacă vrea să fie bunic. Că-i bătean obrazul, atunci când nepotul lui avea opt anișori. Dar mi-a zis că el nu are timp, că udă pomii, că dă de mâncare la căței. Așa a început. Eu luîndu-i cu mine în vacanțe, pentru a fi cu nepotul lor.

Mi-a zis copilul că de fiecare dată când se duce la ei, au două subiecte: cât de bine era în comunism și să mă vorbească pe mine de rău. El mai mult se amuză, când aude așa ceva.

