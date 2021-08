Călin Geambașu a acceptat să discute cu CANCAN.RO despre femeile din viața lui! Artistul ne-a povestit cu lux de amănunte în ce relații a rămas cu mama fiului său Angelica Cadar, în vârstă de 22 de ani. Aceasta locuiește în apartamentul în care el a crescut până la 24 de ani. Geambașu vorbește și despre relația strânsă pe care o are în continuare cu prima sa iubită, Cristina Uță, prim-balerină a Operei Naționale. Printre altele, Călin dezvăluie și ce relație mai are cu fosta lui soție, Lavinia.

CANCAN.RO: Călin, ai avut ceva relații cu năbădăi? Unde crezi că este problema, la ele sau la tine?

CĂLIN GEAMBAȘU: Dar de unde reiese că relațiile mele cu iubitele au fost cu năbădăi? În afară de Angelica Cadar, mama lui Davin, care a încercat și a pierdut un atac juridic și mediatic, de toate iubitele mele și de fosta soție m-am despărțit în cel mai romantic fel posibil.

„S-a întors dintr-un contract din Santiago de Chile de dorul meu”

CANCAN.RO: Poți detalia?

CĂLIN: Prima mea iubită, cu care am fost împreună timp de opt ani, între 16 și 24 de ani ai mei, Cristina Uță, prim-balerină a Operei Naționale încă din acea vreme, este aceeași ființă dragă mie care, când a auzit că Angi San m-a dat în judecată pentru copil s-a mutat cu bagaje, mobilă și cățel la noi acasă, timp de un an, ajutându-mă cu tot ce ține de mersul casei și copil. Tocmai își încheiase contractul cu Teatrul Național din Salzburg, unde fusese tot prim-balerină, timp de 17 ani!

Am petrecut între 2018 și 2019 ca o familie, ulterior ea întorcându-se în Austria, la Teatrul Național din Linz, unde este și azi coregrafă, dar mai și dansează pe scenă. Pe site-ul oficial al teatrului este prezentată frumoasa ei carieră. Despărțirea de ”Pisa” din anul 2000, așa ne alintam noi, Pisu – Pisa, s-a datorat altruismului meu și a respectului pentru munca ei din fragedă copilărie în fața faptului că ea s-a întors dintr-un contract din Santiago de Chile de dorul meu.

”În ciuda plângerilor false, eu și Angi ne vedem și acum!”

CANCAN.RO: De ce ai ales despărțirea?

CĂLIN: Reacția mea în fața sacrificiului ei profesional a fost imediată. Nu am putut să port așa povară și, după o seară în care am plâns amândoi și am umplut de lacrimi cearșaful din camera mea, am rugat-o să ne despărțim, eu dorindu-mi în acel moment al vieții familie și copil, ceea ce ar fi “încurcat” puțin evoluția ei profesională.

Din iubire și prețuire m-am despărțit de ea și tot din iubire s-a întors și ea lângă mine când mi-a fost greu, la începutul procesului intentat și pierdut lamentabil de Angi San, micuța ”kamikaze”. Legătura noastră sufletească a făcut ca noi să rămânem mereu unul pentru celălalt, Pisu și Pisa.

CANCAN.RO: Cu Lavinia cum au stat lucrurile?

CĂLIN: De fosta soție, Lavinia, ne alintăm și azi Gugu – Gaga, m-am despărțit în anul 2007, după cinci ani de mariaj, mergând în fața judecătorului având amândoi același avocat, pe Cristian Sârbu. În acel an încă nu exista procedura simplificată cu notarul. Motivul pentru care am decis să ne despărțim este acela că nu reușisem să atingem idealurile pe care inițial ni le-am propus și, tocmai, din dragoste reciprocă, nu am dorit să ne blocăm posibilitatea împlinirii acestor vise alături de alți parteneri.

Primul interviu de după divorț a fost în 2014, la șapte ani după divorț, în cadrul emisiunii “Divorț de Bonton”, iar interviul este și astăzi pe net. Și în prezent, ne ajutăm reciproc cu ce putem, mai ieșim cu copiii în parc sau doar ne vizităm.

CANCAN.RO: Cu Angi ai avut ceva procese…

CĂLIN: Partea formidabilă este că și cu Angi San, în paralel cu toate eșecurile ei juridice din ultimii trei ani și plângerile dovedite a fi false, noi în realitate când ne vedeam – și când ne vedem și acum – petrecem timp dansând acasă, mergând la plajă, spa, restaurante etc. Sute de astfel de ipostaze contradictorii au frapat pe cei abilitați să ancheteze cauza falsă pe care a provocat-o micuța ”kamikaze”: judecători, poliție, procurori, anchete sociale și expert psiholog judiciar au spus la unison “Bravo, Călin!”.

Conflictul ei artificial a fost demontat chiar de către naturalețea și frumusețea realității din spatele “decorului de război”. Decorul prost pe care l-a făcut Angi San a determinat toate instituțiile abilitate să-mi dea dreptate, fără excepție, oferindu-mi-se astfel șansa nedorită de a-mi dovedi în detaliu, prin anchete și analize de caz, o întreagă conduită imaculată de când sunt adult și până în prezent.

”Angi și părinții mei s-au coalizat!”

CANCAN.RO: În ce relație ești acum cu mama lui Davin? Comunicați? Nu simte lipsa mamei lui?

CĂLIN: Bineînțeles că Davin simte lipsa mamei lui, acesta fiind și motivul pentru care nu mi-am refăcut viața, deși mă delimitasem relațional de ea încă din 2012 din cauza oscilațiilor comportamentale severe pe care le manifestă. Am continuat să funcționăm ca familie cu scopul ca al nostru copil minor să crească văzându-și părinții cum se pupă, cum merg în vacanțe, cum își petrec zi de zi în mod responsabil viață de familie. Chiar dacă, pe durata procesului, Angi San se purta contradictoriu în mod radical, în ultima vreme, începe să-și mai revină din punct de vedere comportamental în raport cu copilul și cu mine. Face teme cu Davin, ne mai gătește ocazional și mergem prin diferite locuri împreună. Și ieri ne-am văzut, fiindcă ne-a ajutat să ne țină câteva zile salamandra Shuchi, cât am avut un concert privat în alt oraș alături de trupa mea. Ne-a pregătit ceva de mâncare și am petrecut timp normal.

CANCAN.RO: Angi unde locuiește acum?

CĂLIN: În prezent, Angi San este ținută de către părinții mei în apartamentul lor în care am crescut eu până la vârsta de 24 de ani. Pe parcursul procesului au fost văzuți deseori împreună, chiar dacă înainte nu prea se simpatizau reciproc, ba chiar părinții mei au respins-o pe logodnica mea și deseori s-au băgat în viața noastră. Acum însă, se vede că s-au coalizat conjunctural, într-un scop absurd, ce pare să își revină la normal. Pare. Să vedem cum va continua. Eu doar am răspuns unor dileme, fiind nevoit de situațiile pe care alții le-au provocat. Ce e sigur, e faptul că Davin și cu mine rămânem neschimbați, iubitori și toleranți în fața oricăror greutăți.

