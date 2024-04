Războiul dintre Cătălin Dobrescu și Oana Radu a continuat în sala de judecată! Ce s-a întâmplat la primul termen al procesului

Scandalul dintre Oana Radu și Cătălin Dobrescu nu se încheie nici în sala de judecată! Luni, 8 aprilie 2024, a avut loc primul termen al procesului dintre cântăreață și antrenorul de fitness. Este incredibil ce s-a întâmplat în fața magistraților!

Oana Radu nu a stat pe gânduri și a acționat în instanță împotriva lui Cătălin Dobrescu. Vedeta a inițiat trei demersuri pe cale juridică față de fostul soț. Luni, pe 8 aprilie 2024, a avut loc primul termen al unuia dintre procese. Mai exact, este vorba de cel în care artista își acuză fostul partener de sechestru judiciar.

În ciuda faptului că divorțul dintre Oana Radu și Cătălin Dobrescu a fost unul amiabil, se pare că adevăratele problemele dintre cei doi au apărut la scurt timp după ce au semnat actele la notar.

Artista a fost hotărâtă să deschidă trei procese împotriva antrenorului de fitness și își dorește să meargă cât se poate de departe pentru a-și câștiga drepturile. Primul proces are ca obiect partajul de bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial, cel de-al doilea are ca obiect sechestrul judiciar, iar al treilea are ca obiect excluderea asociatului.

Procesul care vizează sechestrul judiciar a avut primul termen luni, pe data de 8 aprilie 2024. Cu toate acestea, a fost amânat pentru data de 22 aprilie. Magistrații au luat această decizie de amânare pentru a se administra toate probele pe care Oana Radu susține că le are împotriva lui Cătălin Dobrescu.

În cazul celorlalte două procese, Tribunalul nu a pronunțat momentan niciun termen.

În luna noiembrie 2023, Oana Radu a făcut anunțul că ea și Cătălin Dobrescu, după o căsnicie de trei ani, au ales să meargă pe drumuri separate. Cântăreața și-a dorit ca totul să se întâmple amiabil, dar se pare că adevăratele problemele au apărut abia după ce semnat actele la notar. Vedeta i-a adus acuzații grave antrenorului de fitness și susține că are dovezi pentru tot ceea ce a afirmat.

„Eu pentru tot ce am spus am dovezi, pentru tot ce am spus. Pot să vă arăt după ce terminăm emisiunea, nu vreau publice. Am dovezi pentru fiecare cuvânt pe care l-am spus, dar nu am vrut să menționez pe TikTok, pentru că părea că premeditez o ceartă, deci orice am spus poate fi susținut cu dovezi. Eu am fost foarte supărată pe niște lucruri care s-au întâmplat după ce ne-am despărțit.

Prima dată când am hotărât că ne despărțim, am hotărât că îi dau banii în doi ani, apoi s-a hotărât că îi vrea într-un an, după care în șase luni, după aceea a zis că va locui cu mine, până când îi dau banii. Suma el a stabilit-o, a calculat cât s-a investit în casă și a zis că vrea atât. Am zis că a fost cu mine, am mâncat împreună, e ok, în sensul în care m-am gândit că ne putem despărți amiabil.

A plecat într-un final, dar când stăteam mai liniștită, iar venea, fără să anunțe, avea cheia, normal. Eu acum locuiesc în noua mea casă, pe care am cumpărat-o. Am înghițit mult, pentru că am muncit mult pentru apartamentul ăla. Am vrut casa, pentru că am muncit mult și a fost prima mea casă”,a dezvăluit Oana Radu în podcastul „Vorba lu Jorge”.