Râzi cu lacrimi! Ce a primit această femeie, după ce a comandat online o rochie până la genunchi. Când a deschis coletul, a înlemnit

Toni Walker, în vârstă de 25 de ani, și-a comandat o rochie pentru plajă de pe Shein, site-ul unde poți găsi orice îți dorești, la prețuri foarte mici. Atunci când a primit coletul, tânăra a rămas șocată când a văzut ce se află în locul articolului vestimentar pe care îl plătise și abia aștepta să îl poarte.

Multă lume comandă fel și fel de lucruri de pe site-ul Shein, deoarece poți găsi cam orice, la un super preț. Așa a făcut și Toni Walker, care susține că abia aștepta să primească prin poștă coletul. Tânăra își comandase o rochie pentru plajă, deoarece urma să plece în Thailanda cu logodnicul ei și își pregătise deja o ținută cu acel articol vestimentar.

Cum arăta, de fapt, rochia comandată de femeie

Când a deschis pachetul venit de la distribuitor, Toni a rămas șocată. Rochia pe care ea o văzuse pe internet nu era aceeași cu cea din realitate. Tânăra a primit un fel de crop top, care nici măcar nu îi ajunge până la buric, iar ea comandase o rochie de plajă ce ar fi trebuit să îi vină până la genunchi. Cel puțin așa arăta în fotografiile de pe site, atunci când femeia a hotărât sa și-o achiziționeze.

Toni a citit review-urile pe care le avea produsul comandat de pe Shein, dar se pare că ea a fost singura persoană care a avut acest ghinion, și anume, să primească altceva decât se aștepta ea.

”A fost atât de amuzant. Este cu adevărat scurt și găurit. Când l-am scos din pungă, am fost atât de confuză. M-a tot făcut să râd. M-am gândit: „Hm, e scurt”, așa că l-am încercat și am spus: ”Nu…”

Am continuat să râd pentru că nu înțeleg cum arată al meu atât de diferit? Este literalmente ca un crop top. Sunt un pic înfuriată, pentru că este, de asemenea, de proastă calitate, cu fire atârnând din el și pentru că am fost foarte entuziasmată și fericită când l-am comandat și am crezut că va arăta foarte frumos”, a spus Toni, pentru South West News Service.

