Răzvan Botezatu a fost lovit şi tâlhărit la Brăila! Hoţii l-au atacat şi i-au furat tot!

Răzvan Botezatu a trăit clipe de panică în urmă cu câteva zile, atunci când a fost plecat la Brăila. Tânărul nu se aştepta să aibă parte de aşa ceva în timp ce se plimba pe faleza Dunării. Fostul prezentator TV a fost jefuit de mai mulţi oameni şi a rămas doar cu telefonul mobil şi cheia de la maşină.

Potrivit spynews.ro, fostul prezentator Tv a fost înconjurat de trei oameni, în timp ce se plimba pe faleza Dunării din Brăila. În primă fază, aceștia i-au cerut o ţigară şi un leu, dar când a vrut să plece a fost atacat. Bărbații l-au lovit şi i-au furat geanta pe care o avea pe umăr şi în care îşi ţinea încărcătorul telefonului, portofelul, cardurile şi actele.

”Am fost tâlhărit la Brăila. Era seara târziu am fost să mă plimb pe faleză, pe lângă Dunăre şi au venit trei persoane, mi-au cerut o ţigară, m-au întrebat dacă am 1 leu. M-au recunoscut de la TV, îmi ziceau ca em bani. Le-am dat şi ţigară şi bani şi când să dau sa plec am simţit o lovitură în spate, am căzut jos, mi-au smuls geanta de umăr în care aveam încărcătorul, portofelul cu carduri şi acte înfară de buletin… ce să zic, a fost şoc mare, am ţipat, au fugit, noroc că aveam cheia şi telefonul în buzunar”, a declarat acesta, potrivit spynews.ro.

Răzvan Botezatu a trăit o dramă fără margini în copilărie: “A fost abuzat sexual de doi băieți”

Un prieten din anturajul lui Răzvan Botezatu a dezvăluit în cadrul unui interviu secretul cutremurător al acestuia. Conform declarațiilor acestuia, la vârsta de 10 ani, fostul prezentator a fost abuzat sexual de doi băieți care veniseră să-i vândă o pisică. Și, cum încă din copilărie iubea animalele, el a mers la bunica lui de la care a luat bani ca să salveze micuța felină. Pentru gestul său, Răzvan Botezatu a plătit un preț foarte mare: cei doi băieți l-au abuzat sexual în apropierea blocului în care acesta locuia. În ciuda faptului că a fost extrem de afectat de tot chinul la care a fost supus, el a găsit puterea să-i spună mamei sale când avea 16-17 ani. Cu inima sângerândă, femeia a vorbit cu el și… împreună au stabilit că cel mai bine ar fi să meargă să discute despre tot ce i s-a întâmplat cu un specialist.