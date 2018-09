Răzvan Botezatu a trăit o dramă fără margini: “A fost abuzat sexual de doi băieți”. A avut nevoie de ajutorul unui psiholog

Răzvan Botezatu a trăit clipe de coșmar pe când era un copil. Deși avea doar 10 ani, el a ascuns drama fără margini, însă, aproape de vârsta majoratului, el i-a mărturisit mamei sale că a fost abuzat sexual de doi băieți, iar aceasta a decis să îl ducă la un psiholog pentru ca episodul teribil să nu îl afecteze complet pentru tot restul vieții. Din fericire, fostul prezentator TV a avut suficientă putere ca să depășească trauma, astfel că a devenit un bărbat echilibrat și încrezător în propriile forțe. Un exemplu poate fi faptul că el a câștigat războiul pe care l-a declarat vara aceasta kilogramelor în plus. În mai puțin de două luni, Răzvan Botezatu a slăbit aproape 15 kilograme și le-a împărtășit prietenilor virtuali că le poate dezvălui micul lui secret.

Răzvan Botezatu a trăit o dramă fără margini: “A fost abuzat sexual de doi băieți”

Un prieten din anturajul lui Răzvan Botezatu a dezvăluit în cadrul unui interviu secretul cutremurător al acestuia. Conform declarațiilor acestuia, la vârsta de 10 ani, fostul prezentator a fost abuzat sexual de doi băieți care veniseră să-i vândă o pisică. Și, cum încă din copilărie iubea animalele, el a mers la bunica lui de la care a luat bani ca să salveze micuța felină. Pentru gestul său, Răzvan Botezatu a plătit un preț foarte mare: cei doi băieți l-au abuzat sexual în apropierea blocului în care acesta locuia. În ciuda faptului că a fost extrem de afectat de tot chinul la care a fost supus, el a găsit puterea să-i spună mamei sale când avea 16-17 ani. Cu inima sângerândă, femeia a vorbit cu el și… împreună au stabilit că cel mai bine ar fi să meargă să discute despre tot ce i s-a întâmplat cu un specialist.

Trauma suferită la 10 ani nu e singura care l-a afectat pe Răzvan Botezatu. Și divorțul părinților săi și-au pus amprenta în sufletul său sensibil. Fostul prezentator TV are două surori și ca să le ofere un trai mai bun tututor, cea care le-a dat viață a decis să meargă să muncească în străinătate.

“Stiu ca a povestit el la un moment dat ca era un copil inchis in el, nu comunica, nu avea prieteni, statea inchis in casa, nu iesea, nu socializa. Suferea foarte mult pentru ca parintii lui erau divortati. El mai are doua surori si mama lui s-a chinuit foarte mult cu trei copii. A trebuit sa plece mereu in strainatate la munca pentru a-i intretine, lucru foarte greu pentru o mama cu 3 copii.

De altfel, povestea el cu ceva timp in urma, a fost in depresie mult timp, multi ani, ii era frica de oameni. Povestea ca, atunci cand era mai mic, pe la varsta de 10 ani, era la joaca si 2 baieti au venit cu o pisica la el si i-au cerut bani pe ea. Cum era milos si aducea toate animalele acasa, furase bani de la bunica lui ca sa le dea baietilor alora pe pisica. Si apoi, cei doi baieti dupa ce luase banii, l-au dus intre garaje. Statea la bloc, iar in spatele lor erau mai multe garaje pentru masini. Si zicea ca acolo cei doi baieti si-au batut joc de el, ca l-au abuzat sexual. Razvan avea 10 ani cand a fost abuzat sexual de doi baieti, doar ca el a ascuns ce s-a intamplat, nu a povestit nimanui. Abia tarziu i-a spus mamei lui ce s-a intamplat, dar avea deja vreo 16-17 ani si mama lui l-a dus o perioada de timp la psiholog pentru ca avea traume. L-a ajutat mult psihologul. Din pacate, se intampla… mi-a fost mila de el cand a povestit acest lucru”, a mărturisit un prieten foarte apropiat de-al lui Răzvan Botezatu, potrivit wowbiz.ro.

Răzvan Botezatu a moderat până de curând matinalul de la Antena Stars. El și fosta asistentă TV Raluca Dumitru și-au luat rămas bun de la telespectatori la sfârșitul lunii trecute.