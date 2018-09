Răzvan Botezatu și Raluca Dumitru au scris fiecare câte un mesaj pe rețelele de socializare, în care își anunță prietenii virtuali că nu vor mai fi prezenți în emisiunea Star Matinal, de pe Antena Stars. Bote a mărturisit că va începe o altă etapă, un alt proiect despre care nu a dat prea multe detalii.

“Orice inceput are si un sfarsit! Insa viata inchide un capitol si automat deschide altul. Mi-a fost atat de drag sa ma trezesc in fiecare dimineata cu telespectorii Antena Stars, la Star Matinal, sa fiu omul care isi punea toata energia in orele diminetii, sa cunosc oameni minunati si sa lucrez alaturi de o echipa frumoasa. Nu mi-e usor sa scriu acest mesaj cand trebuie sa spun ramas bun celor mai frumosi ani din viata mea. Dar… mereu exista un dar.

A venit momentul pentru o noua etapa. Detaliile vor veni la momentul potrivit. Le doresc succes colegilor care vor continua proiectul Star Matinal, si voua, telespectatorilor, cei care ati devenit familia mea, va spun doar atat: va multumesc pentru tot”, a scris Răzvan Botezatu pe pagina sa de Facebook.

„Pentru mine toamna vine cu schimbari! Inchei un capitol minunat din viata si las locul altor file de poveste sa fie scrise…. Dupa 5 ani petrecuti in sanul familiei Antena Stars la „Star Matinal” a venit momentul schimbarii. Va multumesc tuturor celor care ati fost alaturi de mine in toti acesti ani, care m-ati sustinut si indemnat in fiecare zi sa fiu mai buna, dar si celor care v-ati trezit in fiecare dimineata sa beti cafeaua cu noi!Sunt pregatita sa fac fata provocarilor, astept cu drag sa va anunt ce va urma, la momentul prielnic. Pana atunci vreau sa le urez succes pe mai departe colegilor de la Star Matinal si sa aiba dimineti pline asa cum au fost si ale mele in acesti 5 ani!”, este mesajul Ralucăi Dumitru.