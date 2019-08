Razvan Botezatu, reacție dură după ce Bianca Dragușanu s-a căsătorit cu Alex Bodi: “Am ramas șocat și…”

A fost o surpriză de proporții în showbizul autohton în momentul în care s-a aflat că Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au cununat. Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta, iar cei doi au ținut totul ”la secret”.

Unul dintre cei mai buni prieteni ai Biancăi, Răzvan Botezatu, a fost la rândul său, suprins de această ”secretomanie” a cuplului, motiv pentru care a și reacționat imediat. Spune că a rămas ”șocat” atunci când a aflat – prin intermediul presei – de fericitul eveniment, însă apoi a sunat-o pe Bianca Drăgușanu și a felicitat-o. Abia apoi a certat-o fiindcă i-a ascuns un astfel de moment sentimental deosebit.

„Am rămas șocat și m-am supărat că am aflat de la voi, colegii mei din presă, dar apoi am vorbit cu ea și am felicitat-o După ce am certat-o că nu mi-a zis nimic, evident. Îmi vine sa o mănânc, să o omor cu mâna mea, aș fi dat orice să fiu lângă ea în asemenea momente… Nu mă așteptam la așa un gest nebun din partea ei… dar prin câte am trecut alături de ea, nu mă mai miră nimic. Eu știam că e în divorț Alex Bodi, dar dacă s-au căsătorit înseamnă că a divorțat și a fost liber să își trăiasca iubirea alături de Bianca. Mă bucur pentru ei. Și așa Bianca își mai dorește un copil, așa că nu m-ar mira să facă și un al doilea. Ce pot să îi mai doresc? Casă de piatră”, a declarat Răzvan Botezatu pentru wowbiz.ro.

Rochie albă, din dantelă, cu croială sexy

După căsătoria eșuată cu Victor Slav, Bianca Drăgușanu a decis să își unească destinul cu al lui Alex Bodi, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste, care nu a fost lipsită însă de certuri și împăcări. În jurul orei 15:00, afaceristul extravagant a ajuns la Casa de Căsătorii a Sectorului 3 din București. La câteva minute bune distanță, și-a făcut apariția și fosta prezentatoare de la Kanal D, care a venit cu un alt autoturism de lux.

Bianca Drăgușanu a ales să poarte în ziua cununiei civile cu Alex Bodi o rochie albă din dantelă, care are o croială foarte sexy și care îi pune în evidență trupul fără imperfecțiuni. Când a coborât din bolidul bărbatului iubit, vedeta avea ținea în mână un superb buchet de trandafiri roz și mov. Cununia civilă a Biancăi Drăgușanu cu Alex Bodi a avut loc la doar două zile după ce afaceristul i-a oferit inelul de logodnă, care a costat aproape 10.000 de euro.