Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au logodit! Cum arată superbul inel, dar și câți bani a costat

“Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au logodit!” – este concluzia la care au ajuns apropiații și fanii celor doi, după ce au văzut imaginea grăitoare postată de fosta prezentatoare TV recent. Ea a făcut public un selfie în care poartă o superbă bijuterie pe inelarul de la mâna stângă, dar și un mesaj în care dezvăluie marea schimbare din viața sa. Fericita decizie luată de cei doi vine la doar câteva zile după ce ei puseseră punct poveștii lor de iubire, iar afaceristul chiar a făcut declarații tranșante, excluzând împăcarea.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au logodit

În vârstă de 37 de ani, Bianca Drăgușanu a fost cerută de soție de Alex Bodi, care i-a oferit un inel de logodnă spectaculos. La scurt timp de la momentul care i-a emoționat pe amândoi, vedeta s-a fotografiat într-o poziție în care și-a etalat inelul de logodnă, care se pare că este la fel cu cerceii pe care ea îi purta. “30.07 This day can change my life (n.r. Această zi poate să îmi schimbe viața)??♥️? #blessed #loved #love #♥️ #? #?” este mesajul pe care l-a scris fosta prezentatoare în dreptul imaginii de mai jos. Deși nu i-a notat numele bărbatului iubit,cu toții au recunoscut amănuntul care reprezintă faptul că ea și Alex Bodi s-au împăcat… este vorba hashtag-ul: “?”, pe care l-a folosit aproape întotdeauna atunci când făcea publice fotografii cu extravagantul afacerist. Inelul de logodnă ar fi costat aproape 10.000 de euro, potrivit spynews.ro. Pe Insta Story, vedeta a făcut publice imagini cu mai multe baloane colorate în formă de inimă, pe care le-a găsit legate la ușa apartamentului luxos pe care-l deține și pe care l-a cumpărat în urmă cu câțiva ani cu aproape 400.000 de euro.

“Felicitări ?”, “Bianca, să îți ajute Dumnezeu, că meriți!”, “Să fie într-un ceas bun!” sunt doar trei dintre comentariile strânse de postarea vedetei.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat în 2014

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectorului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei, Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, au divorţat.

