Alex Bodi, declarații tranșante despre Bianca Drăgușanu. Ei s-au despărițit pentru a patra oară

La trei zile după ce a anunțat în mod oficial despărțirea de Bianca Drăgușanu, Alex Bodi a făcut declarații tranșante despre fosta iubită. Apropiații lor încă speră că e o glumă sau… ca urmează împăcarea, dar afaceristul e mai decis ca niciodată să încheie pentru totodeauna capitoul cu fosta prezentatoare. Aceasta este a patra oară când cei doi decid să pună punct povestei lor de iubire.

Citește și: TOP 10: Cele mai mincinoase vedete din România. Cu ce ne-au păcălit Bianca Drăgușanu, Andreea Marin, Ștefan Bănică Jr, Antonia și Alex Velea

Alex Bodi, declarații tranșante despre Bianca Drăgușanu

Relația de dragoste pe care Bianca Drăgușanu și Alex Bodi o au împreună pare desprinsă dintr-un scenariu al serialelor latino-americane. Fostul iubit al divei a făcut însă declarații fără perdea din care a lăsat să se înțeleagă faptul că nu mai este loc de nicio împăcare.

“Nu, nu are Bianca ce să caute cu mine, am lăsat lucrurile clare. De fapt, nu mai avem ce căuta unul cu altul. Ne-om mai întâlni vreodată pe undeva, aia nu pot să zic… Niciodată nu zice: «niciodată», dar ca și cuplu, nu. Acum nu ne-am certat, cel puțin de data asta, am lăsat lucrurile clare, au fost cât de transparent posibil, am încercat să renunțăm amândoi frumos, fără prea mulți nervi, fără reproș, ne-am încheiat socotelile.

Deja suntem la a patra despărţire, crede lumea că facem show sau c-om trăi din asta, dar eu, unul, nu am nevoie de show-uri. Nu, nu zic asta, spun ca fapt divers (…). La noi nu era niciodată nimic programat sau forțat, de-aia și ieșeau lucrurile. Suntem impulsivi amândoi, nu ținem cont. Când e de spus ceva, se zice, când e de făcut ceva, se zice. Câteodată prea drastic. Și, îți dai seama: gelozii, lupte, războaie, orgolii. (…) și în urma unei discuții, am căzut de comun acord că e mai ok așa”, a declarat Alex Bodi în cadrul unei intervenții telefonice la Antena Stars.

Bianca Drăgușanu, mesaj cu subînțeles după despărțirea de Alex Bodi

În timp ce extravagantul afacerist se află în vacanță pe litoralul românesc și se relaxează, Bianca Drăgușanu nu este nici ea singură… Când nu se află cu fiica ei, Sofia, vedeta se distrează alături de prietenele sale. Azi-noapte, fosta prezentatoare a sărbătorit-o pe una dintre amicele sale și era toată numai un zâmbet. În urmă cu câteva ore, ea a postat un mesaj cu subînțeles… După cum se poate vedea în galeria foto a articolului, vedeta a urcat pe Insta Story o imagine pe care sunt scrise următoarele gânduri: “Ei: De ce ești singură?

Eu: De ce ești într-o relație și încă îmi trimiți mesaje?”, dar și: “Adaug distracție atunci când intru în bucluc”.

Citește și: Ligia de la Puterea Dragostei dă de pământ cu Bianca Drăgușanu. Ce a înfuriat-o pe concurentă

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat în 2014

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectorului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei, Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, au divorţat.

Citește și: Victor Slav a dezvăluit cum erau partidele de amor cu Bianca Drăgușanu: “Ca să facem sex, trebuia să…”